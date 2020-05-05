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أمير المدينة المنورة يدشن عدداً من المشاريع الصحية الجديدة

أمير المدينة المنورة يدشن عدداً من المشاريع الصحية الجديدة
http://almnatiq.net/?p=860609
المناطق - واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، أن القطاع الصحي بالمدينة المنورة يحظى باهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – ويجسد مدى الدعم والعناية بهذا القطاع التنموي والحيوي، والمساعي المبذولة من خلال استمرار وتيرة العمل المتسارعة لإنجاز المشاريع الصحية وتوفير الخدمة المطلوبة للمواطنين بكفاءة وجودة عالية.
جاء ذلك خلال تدشين سموه عبر تقنية الاتصال المرئي عدداً من المشاريع الصحية الجديدة التي نفذتها وزارة الصحة بالمدينة المنورة بقيمة إجمالية تجاوزت ٦٢٨ مليون ريال بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة، ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.
وقال سموه: “إن المشاريع التطويرية التي يشهدها اليوم القطاع الصحي بالمدينة المنورة ليست وليدة اللحظة أو ردة فعل لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، بل هي نتاج للتخطيط السليم الذي عملت عليه وزارة الصحة خلال السنوات الثلاث الماضية، وصولاً إلى مرحلة الإنجاز وانضمام هذه المشاريع إلى منظومة الخدمة الصحية”، منوهاً بالجهود الاستثنائية التي يُقدمها منسوبو الصحة في التجمع الصحي وإدارة الشؤون الصحية وجميع الطواقم الطبية والممارسين الصحيين بالمنطقة الذين نجحوا في إدارة المنظومة الصحية بكفاءة واقتدار، وأشار سموه إلى أن الخدمات الصحية بالمدينة المنورة ستشهد نقلة حقيقية ونوعية – بمشيئة الله – في الخدمات المقدمة للمستفيدين الأمر الذي سيظل دوماً الهدف الأسمى للجميع، معرباً عن شكره وتقديره لمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وزملائه على الدور والاهتمام الذي يوليه معاليه ومنسوبو الصحة لتطوير القطاع الصحي والإشراف على إنجاز المشاريع الجاري تنفيذها رغم الصعوبات والتحديات القائمة .
وشملت المشاريع التي دشنها سمو أمير منطقة المدينة المنورة، افتتاح أجنحة التنويم الجديدة بمستشفى المدينة المنورة بسعة 200 سرير من إجمالي 500 سرير بتكلفة تقدر بـ 320 مليون ريال ، فيما سيتم تشغيل السعة السريرية المتبقية تباعاً بالإضافة إلى تدشين 27 وحدة للعناية المركزة مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية الجديدة ، كما ضمت المشاريع الجديدة التي دخلت الخدمة تدشين عدد من المشاريع التطويرية بمستشفى الملك فهد العام بقيمة إجمالية بلغت 129.5 مليون ريال شملت جناح العمليات الجراحية المطوّرة في مستشفى الملك فهد العام بسعة 8 غرف عمليات بتكلفة إجمالية بلغت 21 مليون ريال لتغطي جميع التخصصات الجراحية ومجهزة بأحدث الأجهزة الطبية المدعمة بكوادر مؤهلة للتعامل مع الحالات الطبية الحرجة ، بالإضافة إلى أجنحة العناية المركزة المطورة بالمستشفى بسعة 60 سريراً وبتكلفة بلغت 100 مليون ريال إلى جانب عدد من المشاريع التطويرية لتحسين مداخل والمحيط الخارجي للمستشفى .
وتضمنت المشاريع التي تم تدشينها كذلك أجنحة العناية المركزة المتخصصة لرعاية الأطفال بمستشفى المدينة للنساء والولادة والأطفال بسعة 30 سريراً وبتكلفة إجمالية بلغت 30 مليون ريال، كما ضمت حزمة المشروعات الصحية وضع حجر الأساس للمشروع التطويري المتكامل لمستشفى أحد العام بتكلفة إجمالية بلغت 106.8 مليون ريال بهدف إعادة تأهيل مرافقه بشكل كامل ورفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز مستوى الخدمات بشكل كامل.
وعلى مستوى خدمات مراكز الرعاية الصحية دشّن سمو الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز الخدمة الصحية في 12 مركزاً للرعاية الأولية المطوّرة بهويتها الجديدة التي من المقرر أن يُقدم من خلالها خدمات في بيئة صحية مميزة ذات هوية عمرانية تحقق جميع المتطلبات التشغيلية.
من جانبه أكد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن المشاريع الصحية التي تم تدشينها ستسهم – بمشيئة الله – في إحداث نقلة نوعية في الخدمات الطبية بمنطقة المدينة المنورة وتقديم أفضل الرعاية الصحية بعد الإضافة الكبيرة لمنظومة الخدمات الصحية التي تشمل زيادة السعة السريرية بالمستشفيات وتتضمن زيادة عدد الأسرة في المستشفيات العامة بنسبة 20% ، بالإضافة إلى زيادة عدد أسرة العناية المركزة للأطفال بنسبة 40% وزيادة عدد أسرة العنايات المركزة للكبار بنسبة 60% إلى جانب توسعة جناح العمليات الجراحية المطورة بمستشفى الملك فهد لتقليص قوائم الانتظار في العمليات بنسبة 40%.
وأشار إلى أن هذه المشاريع ستعمل على تجويد الرعاية الطبية للمرضى ورفع كفاءة أداء المرافق الصحية في ظل ما تشهده المشاريع الصحية من دعم سخي واهتمام بالغ من القيادة – أيدهم الله – التي تؤكد على أن صحة المواطن من أهم الأولويات .

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