أمير منطقة الباحة يتفقد غرفة العمليات بفرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة

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تفقد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, أمس غرفة العمليات بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة، كما اطلع على الجهود التي يبذلها منسوبو الهلال الأحمر على مدى ٢٤ ساعة.

ولدى وصول سموه مقر فرع هيئة الهلال الأحمر بالباحة اطلع على إحدى سيارات الإسعاف والتجهيزات الطبية اللازمة لإسعاف المصابين.

ثم توجه سموه لغرفة العمليات واستقبال البلاغات، حيث استمع إلى شرح من مدير الفرع خالد بن محمد الغامدي عن الخطط المتخذة والإجراءات المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومهام وعمل غرفة العمليات وآلية استقبال البلاغات وترحيلها للفرق الاسعافية وإحصاءات عمل الهيئة بالمنطقة ومؤشرات الاستجابة، حيث بلغ عدد البلاغات الواردة منذ شهر مارس الماضي نحو 5000 بلاغ وتلقت 22500 مكالمة، فيما تم استقبال 600 بلاغ من خلال تطبيق اسعفني، مشيراً إلى أن 15 مركزاً إسعافياً بمدينة الباحة ومحافظات المنطقة تخدم الأهالي إلى جانب وجود قيادات الشؤون الإسعافية والقيادة الميدانية ميدانياً والأقسام المسانده الأخرى.

وأعرب سمو الأمير حسام بن سعود في كلمة عبر الجهاز اللاسلكي لمنسوبي الهلال الأحمر بالمنطقة عن سروره بزيارة فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة وما وجده من جهود موفقة وأعمال صادقة تقدم للمواطن والمقيم من خلال تقديم الخدمة الطبية الإسعافية الميدانية.

وقال سموه : “يسرني أن أشكركم أيها الأبطال في التعامل بالمواجهة الأولى لحالات فيروس كورونا المستجد ونقدر عطاءكم في هذه الجائحة وجهودكم بالعمليات والمراكز الإسعافية ومواصلتكم للعطاء، وشكراً لمدير عام الفرع والقيادات بالفرع والعاملين بالميدان والأقسام المساندة، حفظ الله الجميع، وحفظ الله وطننا وكل عام وأنتم بخير”.

وأشاد سموه بجهود رجال هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة على ما يبذلونه من جهد كبير على مدار الساعة ، مؤكداً سموه أن هذه الإجراءات والاحترازات تأتي للحد من انتشار فيروس كورونا ومن أجل سلامة وصحة جميع المواطنين والمقيمين.

وأوضح سموه في تصريح صحفي عقب الزيارة أن جميع القطاعات الحكومية بالمنطقة من الجهات الأمنية والصحية والهلال الأحمر ومختلف القطاعات قائمة بعملها على أكمل وجه ويقدمون جهوداً ملموسة من الجميع، مقدماً شكره لجميع العاملين في تلك الجهات على ما بذلوه من جهود لخدمة المنطقة وأهلها في هذا الوقت الذي يشهد هذه الأزمة التي أثبتت أن الوطن لا يقوم إلا برجاله وأبنائه.

وبين أن مركز الحسام أنشئ من أجل الأعمال الإنسانية والاجتماعية ، متطلعاً أن يقوم المركز بواجبه تجاه أهالي الباحة من الجوانب الإنسانية والاجتماعية وتقديم المساعدات في الأزمات والأيام العادية كذلك، ومؤكداً سموه أن كل ما يقدمه لأهالي الباحة هو واجب عليه ويستحقون الكثير.

وفي ختام الزيارة سجل سمو أمير منطقة الباحة كلمة في سجل الزيارات أشاد فيها بجهود الهلال الاحمر بالمنطقة، وأعرب عن سعادته بهذه الزيارة والاطلاع على ما يقدم من خدمات لأهالي المنطقة والمقيمين من قبل منسوبي الهلال الأحمر بالباحة.

رافق سموه في الزيارة وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري، ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي .