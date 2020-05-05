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الإمارات تسجل 462 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 9 حالات وفاة

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الإمارات تسجل 462 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 9 حالات وفاة

الإمارات تسجل 462 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 9 حالات وفاة
http://almnatiq.net/?p=860617
المناطق - واس

سجّلت الإمارات 462 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، ليصل عدد الإصابات إلى 15,192 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن الإصابات المسجلة من جنسيات مختلفة، وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، مضيفةً أنها سجَلت تسع حالات وفاة يرتفع عدد الوفيات إلى 146 حالة
وأبلغت عن شفاء 187 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 3,153 .

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