احدث الأخبار

جامعة الباحة تناقش 23 رسائل ماجستير عن بعد
منطقة الباحة
 مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم في استجابة عاجلة مساعدات إغاثية للمتضررين من السيول في إقليم بوتلاند
أبرز المواد
 الإمارات تسجل 462 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 9 حالات وفاة
أبرز المواد
 أمير منطقة الباحة يتفقد غرفة العمليات بفرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة
منطقة الباحة
 أمير المدينة المنورة يدشن عدداً من المشاريع الصحية الجديدة
منطقة المدينة المنورة
 “هدف” يودع 436 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج إعانة الباحثين عن عمل
أبرز المواد
 رسميا.. الدوري الألماني يحصل على الموافقة الأمنية للعودة
أبرز المواد
 لصقة ذكية توضع على الحلق تحدد الإصابة بكورونا قبل ظهور الأعراض المبكرة
أبرز المواد
 تقرير لوفد منظمة الصحة العالمية : كورونا تسلل الى إيران قبل شهر من إعلان طهران
أبرز المواد
 حول العالم.. أصوات تتعالى “إنقاذ الأرواح قبل الاقتصاد”
أبرز المواد
 ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط
أبرز المواد
 أكثر من ربع مليون وفاة بكورونا في العالم
أبرز المواد
جامعة الباحة تناقش 23 رسائل ماجستير عن بعد

جامعة الباحة تناقش 23 رسائل ماجستير عن بعد

منطقة الباحة
مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم في استجابة عاجلة مساعدات إغاثية للمتضررين من السيول في إقليم بوتلاند

مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم في استجابة عاجلة مساعدات إغاثية للمتضررين من السيول في إقليم بوتلاند

أبرز المواد
الإمارات تسجل 462 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 9 حالات وفاة

الإمارات تسجل 462 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 9 حالات وفاة

أبرز المواد
أمير منطقة الباحة يتفقد غرفة العمليات بفرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة

أمير منطقة الباحة يتفقد غرفة العمليات بفرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة

منطقة الباحة

جامعة الباحة تناقش 23 رسائل ماجستير عن بعد

جامعة الباحة تناقش 23 رسائل ماجستير عن بعد
http://almnatiq.net/?p=860628
المناطق - واس

ناقشة جامعة الباحة 23 رسالة ماجستير في مختلف التخصصات العلمية منذ تعليق الدارسة ، عبر منظومة التعلم الإلكتروني “رافد” .
وأكد معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين أن الجامعة ماضية في تفعيل نواتج العملية التعليمية والأكاديمية عبر التعلم “عن بعد” في الكليات كافة، والبرامج التي تطرحها سواء في مرحلة الدبلومات، أوالبكالوريوس، أو الماجستير، وتعمل على تحقيق خطتها لمناقشة الرسائل العلمية المجازة بهدف نحو تسهيل إجراءات تخرجهم.
من جانبه أبان عميد الدراسات العليا الدكتور سعيد بن أحمد الغامدي أن العمادة تقوم بإبلاغ الكليات بقرارات مجلس عمادة الدراسات العليا الخاص بتشكيل وتسمية أعضاء لجان المناقشة، ومن ثم يقوم القسم العلمي بالكلية بتنسيق الموعد المناسب للمناقشة مع الطالب وأعضاء لجنة المناقشة، ونظراً للظروف الحالية فإن عملية المناقشة تتم “عن بعد” عبر برنامج رافد بالجامعة.

روابط ذات صلة

أمير منطقة الباحة يتفقد غرفة العمليات بفرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة

أمير منطقة الباحة يتفقد غرفة العمليات بفرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة
تعليم الباحة يودع أكثر من ١٦ مليون ريال في حسابات المستفيدين

تعليم الباحة يودع أكثر من ١٦ مليون ريال في حسابات المستفيدين
أمانة الباحة تصادر 388 كجم رقائق و182 كجم دجاج

أمانة الباحة تصادر 388 كجم رقائق و182 كجم دجاج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*