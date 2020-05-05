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جمعية الكشافة تُشارك في ورشة عمل ” السياسة العالمية لمشاركة الشباب “

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جمعية الكشافة تُشارك في ورشة عمل ” السياسة العالمية لمشاركة الشباب “

جمعية الكشافة تُشارك في ورشة عمل ” السياسة العالمية لمشاركة الشباب “
http://almnatiq.net/?p=860631
الرياض - مبارك الدوسري

شاركت جمعية الكشافة العربية السعودية مساء أمس ، في ورشة العمل الافتراضية التي نظمها الإقليم الكشفي العربي – المنظمة الكشفية العربية –   في موضوع “السياسة العالمية لمشاركة الشباب”، بهدف تأكيد مشاركة الشباب على كافة المستويات في الحركة الكشفية من خلال تقديم الدعم والتمكين والمشاركة.

وتضمنت الورشة التي أدارها مدير تطوير الشباب بالإقليم الكشفي العربي نسيم ضناوي ، التعريف بالسياسة الكشفية العالمية لبرنامج الشباب ، والغرض منها في الحركة الكشفية، و تعريفات بـمصطلحات (الشباب – الشباب – القادة الشباب – إشراك الشباب – مشاركة الشباب – تمكين الشباب – دمج الشباب – برنامج الشباب في الحركة الكشفية – الطريقة الكشفية) ، ومبادئ الحركة الكشفية وعلاقتها ببرامج الشباب، والهدف من السياسة العالمية لمشاركة الشباب ، وما مفهوم مشاركة الشباب ؟ ، بالإضافة الى التحديات أمام مشاركة الشباب ، والاجابة على تساؤل كيف يمكن مشاركة الشباب؟.

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