أمير القصيم يلتقي مدير عام الشؤون الإسلامية ومساعده بمناسبة تكليفهما

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه في الإمارة اليوم, مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم السويلم بمناسبة تكليفه بإدارة فرع الوزارة بالمنطقة ، يرافقه الشيخ سالم بن سعد الحجي بمناسبة تكليفه مساعداً للمدير العام لفرع الوزارة في المنطقة لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد .

ورحب سموه بهما في مستهل اللقاء ، مشيداً بما يوليه ولاة أمر هذه البلاد من عناية وعمارة لبيوت الله وخدمة لها ، وحرصهم على تطبيق تعليم الشريعة الإسلامية ، منوهاً بدور فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة في الدعوة إلى اللَّه تعالى وخدمة بيوت اللَّه, متمنيًا مزيدًا من التوفيق لمنسوبي فرع الوزارة كافة, في أداء مهامهم الموكلة إليهم.

من جهته أعرب مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة القصيم المكلف, عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة لاستقباله, ودعمه وتوجيهاته الدائمة لمنسوبي الفرع بتقديم كل ما يخدم الدين ثم المليك والوطن والمواطن.