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مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم في استجابة عاجلة مساعدات إغاثية للمتضررين من السيول في إقليم بوتلاند
http://almnatiq.net/?p=860648
المناطق - واس

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس في استجابة عاجلة مساعدات إغاثية للمتضررين من الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت منطقة قرظو في إقليم بونتلاند، شملت المساعدات 1,000 سلة غذائية، تزن 90 طنًا، يستفيد منها 6,000 فرد، بالتعاون مع جمعية المصباح للتنمية.
وقدّمت وزيرة شؤون المرأة والأسرة في ولاية بونتلاند، شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للوقوف مع أبناء الشعب الصومالي ودعمهم في كافة الظروف.
وأوضح مساعد مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في أفريقيا يوسف بن بخيت الرحمة، أن المركز استجاب لنداء الاستغاثة التي أطلقتها ولاية بونتلاند بسبب الفيضانات التي اجتاحتها، حيث جرى تخصيص 3,000 سلة غذائية سيتم توزيعها على دفعات متفرقة بدءًا من اليوم.
من جانبهم عبر الأهالي عن شكرهم للمملكة ممثلة بالمركز على هذه المساعدات الإغاثية العاجلة، والتي خففت ما أصابهم من أضرار لحقت بهم جراء السيول.
وتأتي هذه الاستجابة العاجلة انطلاقا من الدور الجوهري والمهم الذي تلعبه المملكة في مد يد العون وتقديم المساعدة للمحتاجين، في كل مناطق ودول العالم.

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