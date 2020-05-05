أمانة الشرقية تستحدث ثلاثة أسواق مؤقتة للخضار والفواكه في محافظة القطيف

القطيف - المناطق

إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، ومتابعة سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، في افتتاح أسواق إضافية مؤقتة للخضار والفواكه لتخفيف حدة الازدحام والوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، أنشأت أمانة المنطقة الشرقية أسواقا مؤقتة للخضروات والفواكه والورقيات لتلبية احتياجات الأهالي في محافظة القطيف، وذلك بعد أن هيأت بلدية محافظة القطيف ثلاثة أسواق في كل من سيهات والجش وجزيرتي تاروت ودارين، بهدف تخفيف الازدحام على الأسواق المركزية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أن البلدية قامت بتجهيز المواقع، وذلك بتركيب خيم مكيفة ووضع لوحات إرشادية لمداخل ومخارج الأسواق المؤقتة، مشيرا الى أن المواقع ستحقق المتطلبات والاحتياجات اللازمة لسكان المحافظة، وتوفير احتياجاتهم الغذائية اليومية من الخضار والفواكه والورقيات.

وأكد اتخاذ البلدية جميع الإجراءات الاحترازية داخل الأسواق والأماكن المحيطة بها من حيث التعقيم والتطهير والنظافة والرقابة، وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية على الباعة والمتسوقين وجميع العاملين داخل الأسواق، عبر تعقيم عربات التسوق، وقياس درجات الحرارة عند دخول السوق، كما قامت البلدية بتنظيم المباسط والعمل على وضع خطة لدخول المركبات وخروجها، وذلك حرصا على صحة وسلامة مرتادي أسواق الخضار والفواكه وتلافياً للزحام.

وأشار المهندس محمد الحسيني إلى أن البلدية قامت بتهيئة الأسواق مع تطبيق الإجراءات التي تتبعها أمانة المنطقة الشرقية في منافذ بيع الأغذية ومراكز التسوق كافة، لضمان تنظيف المواقع أولا بأول وعدم تراكم المخلفات، مبينا أن هذه الأسواق يتم متابعتها بشكل مباشر من حيث تطبيق الاجراءات الاحترازية، والنظافة والرقابة، حرصا وازديادا في الاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتا الى أنه يتم بشكل دائم العمل على مراجعة جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا ” وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

يشار إلى أن البلدية افتتحت في وقت سابق سوق الخضار والفواكه المؤقت في سيهات على مساحة 2000 متر مربع على طريق الخليج، ويعمل من الساعة السابعة صباحا وحتى الثانية ظهرا.

يذكر أن مجموع الأسواق التي افتتحتها أمانة المنطقة الشرقية في حاضرة الدمام ومحافظة القطيف بلغت عشرة أسواق.