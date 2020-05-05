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منطقة نجران
20 ألف طالب وطالبة يواصلون أداء الاختبارات الإلكترونية بجامعة حفر الباطن

20 ألف طالب وطالبة يواصلون أداء الاختبارات الإلكترونية بجامعة حفر الباطن

المنطقة الشرقية

20 ألف طالب وطالبة يواصلون أداء الاختبارات الإلكترونية بجامعة حفر الباطن

20 ألف طالب وطالبة يواصلون أداء الاختبارات الإلكترونية بجامعة حفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=860666
حفر الباطن - المناطق

يواصل أكثر من 20 ألف طالب وطالبة بجامعة حفر الباطن أداء الاختبارات النهائية الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي في مختلف التخصصات والكليات بحفر الباطن والخفجي والنعيرية والقرية العليا في ظل ظروف جائحة كورونا، وسط متابعة مباشرة من قبل معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني، الذي وجه بتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه الطلبة أثناء أداء الاختبارات واعتماد مبدأ التيسير والتسهيل على الطلبة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.

صرح بذلك سعادة المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور خالد المطيري، موضحًا بأنه تم إجراء 2269 اختبارًا منذ الأحد 3 رمضان وحتى يوم أمس الاثنين 11رمضان. مضيفًا بأن الإجراءات والتجهيزات التقنية والإدارية التي اتخذتها الجامعة مبكرًا ضمن خطة إدارة الأزمات التي بدأت بتحويل جميع المقررات إلى إلكترونية، ساهمت في نجاح عملية الاختبارات، حيث ظهر ذلك من خلال النتائج الإيجابية والمتميزة للطلبة، مع محدودية التدخل الفني من قبل فرق الدعم التقني الذين يعملون على مدار الساعة، مما يثبت متانة البنية التحتية للتعليم الإلكتروني في الجامعة. مؤكدًا أن الاختبارات تسير بكل يسر وسهولة ولله الحمد.

وذكر الدكتور المطيري بأن وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية تشرف على الخطط التقنية المنفذة من قبل عمادة تقنية المعلومات والاتصالات منذ انطلاق خطة التعلم الإلكتروني منتصف رجب الماضي، المتضمنة تدريب 840 عضو هيئة تدريس على آليات وبرامج تنفيذ الاختبارات الإلكترونية وفق الضوابط والمعايير المعتمدة من قبل وزارة التعليم.

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