جامعة جازان تناقش 40 رسالة ماجستير “عن بعد”

المناطق - فضه عطيف

ناقشت جامعة جازان 40 رسالة ماجستير للطلاب والطالبات على مستوى كليات وأقسام الجامعةمنذ تعليق الدراسة، جراء انتشار جائحة كورونا. وأكد معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أن الجامعة حريصة على تفعيل وتنفيذ كافة الخطط والبرامج التعليمية والأكاديمية، لتمكين طلبتها من الحصول على مؤهلهم الدراسي دون تأخير.

فيما أوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور علي الصميلي أن المناقشات تمت “عن بعد” وشملت عدداً من الكليات والتخصصات، مضيفا أنه تمت مناقشة 21 طالبة و19 طالباً في تخصصات “الأحياء، والإرشاد النفسي والإدارة التربوية، واللغة العربية. وهنأ الدكتور الصميلي الطلاب والطالبات على حصولهم على درجة الماجستير في تخصصاتهم، متمنياً لهم مسيرة حافلة بالتميز والنجاح.

يذكر أن الجامعة تنشر تقريرا يوميا وأسبوعيا عن سير عملية التعليم عن بعد، يتضمن الفصول الافتراضية وأعداد الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والمحاضرات وقنوات الدعم الفني.