احدث الأخبار

قطر تسجل 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 جامعة جازان تناقش 40 رسالة ماجستير “عن بعد”
منطقة جازان
 الاستزراع المائي بالليث يعزز منظومة الأمن الغذائي للمملكة .. ويفتح أسواق جديدة للتصدير
أبرز المواد
 لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ76
أبرز المواد
 أكاديمية نيوم تفتح أبوابها لتدريب 1000 طالب في عامها الأول
أبرز المواد
 مدني نجران: العثور على جثة مفقود أمس (الاثنين) بعد أن جرفت السيول مركبته
منطقة نجران
 20 ألف طالب وطالبة يواصلون أداء الاختبارات الإلكترونية بجامعة حفر الباطن
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تستحدث ثلاثة أسواق مؤقتة للخضار والفواكه في محافظة القطيف
المنطقة الشرقية
 مركز القيادة والتحكم يعمل على سرعة مواجهة مهددات الصحة العامة بأعلى كفاءة
منطقة مكة المكرمة
 مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم في استجابة عاجلة مساعدات إغاثية للمتضررين من السيول في إقليم بوتلاند
أبرز المواد
 أمين منطقة القصيم يمنح رؤساء بلديات المنطقة (23) صلاحية جديدة
منطقة القصيم
 أمير القصيم يلتقي مدير عام الشؤون الإسلامية ومساعده بمناسبة تكليفهما
منطقة القصيم
قطر تسجل 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قطر تسجل 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
جامعة جازان تناقش 40 رسالة ماجستير “عن بعد”

جامعة جازان تناقش 40 رسالة ماجستير “عن بعد”

منطقة جازان
الاستزراع المائي بالليث يعزز منظومة الأمن الغذائي للمملكة .. ويفتح أسواق جديدة للتصدير

الاستزراع المائي بالليث يعزز منظومة الأمن الغذائي للمملكة .. ويفتح أسواق جديدة للتصدير

أبرز المواد
لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ76

لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ76

أبرز المواد

قطر تسجل 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قطر تسجل 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=860694
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الثلاثاء تسجيل 951 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إن العدد الإجمالي للحالات النشطة التي تخضع للعلاج بلغ 15206 حالات .

ولفتت إلى أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة ليستقر العدد عند 12 حالة، مشيرة إلى تسجيل 114 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 1924 حالة .

ولفت البيان إلى فحص 2967 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 109762.

روابط ذات صلة

الاستزراع المائي بالليث يعزز منظومة الأمن الغذائي للمملكة .. ويفتح أسواق جديدة للتصدير

الاستزراع المائي بالليث يعزز منظومة الأمن الغذائي للمملكة .. ويفتح أسواق جديدة للتصدير
لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ76

لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ76
أكاديمية نيوم تفتح أبوابها لتدريب 1000 طالب في عامها الأول

أكاديمية نيوم تفتح أبوابها لتدريب 1000 طالب في عامها الأول

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*