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توحيد مبادرة تمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم عبر مبادرة “عودة” بمنصة ” أبشر “

توحيد مبادرة تمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم عبر مبادرة “عودة” بمنصة ” أبشر “

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توحيد مبادرة تمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم عبر مبادرة “عودة” بمنصة ” أبشر “

توحيد مبادرة تمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم عبر مبادرة “عودة” بمنصة ” أبشر “
http://almnatiq.net/?p=860697

إلحاقًا لمبادرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم جواً بشكلٍ استثنائي، فقد تم توحيد واستقبال الطلبات عبر مبادرة “عودة” بمنصة ” أبشر “.
وتقتضي مبادرة “عودة” وبشكل استثنائي تمكين من يرغب من المقيمين حاملي تأشيرتي (الخروج والعودة ،والنهائي) وتأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها والتأشيرة السياحية من السفر جواً لبلدانهم، وذلك من خلال تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونياً عبر منصة “أبشر “، حيث أن هذه المبادرة تتم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وسيتم استقبال الطلبات والموافقة عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء إجراءات سفرهم عبر الرحلات الجوية الدولية، بعد موافقة الدول السماح باستقبال رعاياهم، حيث سيتم إرسال رسالة نصية للمستفيد موضحاً بها موعد الرحلة ورقم التذكرة وبيانات الحجز، وبموجبها يقوم المستفيد بتأمين تذكرة سفره واستكمال إجراءات السفر .
ويمكن للمقيمين الاستفادة منها من خلال الدخول على منصة ” أبشر” للخدمات الإلكترونية، ثم اختيار أيقونة ( عودة ) وتعبئة الحقول التالية: ( رقم الإقامة – تاريخ الميلاد – رقم الجوال – مدينة المغادرة – مطار الوصول )، كما أنه لا يلزم للحصول على الخدمة وجود حساب للمستفيد في ” منصة أبشر “، وذلك تسهيلاً للمقيمين للاستفادة من المبادرة .

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