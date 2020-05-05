جولات تفتيشية لبلدية البدع للمطاعم والمغاسل

المناطق- تبوك- علي العميري:

ءضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فايروس كورونا قام قسم صحة البيئة ببلدية محافظة البدع بعمل جولات تفتيشية مفاجئة على مغاسل الملابس وبعض المطاعم حيث تم ضبط مخالفات تتعلق بالنظافة والتخزين ووجود مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وكذلك التأكد من صلاحية المنتجات وسريان البطاقات الصحية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة البدع الأستاذ سعيد السعيد ، أن ذلك يأتي ضمن جهود البلدية خلال شهر رمضان المبارك .