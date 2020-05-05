أكثر من 6 آلاف مستفيد من الخدمات العلاجية والدوائية والاستشارية بصحة حفر الباطن

المناطق - حفر الباطن

في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد قدمت صحة حفر الباطن خدماتها العلاجية والدوائية والاستشارية لـ6,869 مستفيد في منازلهم تمثلت في الاستشارات الدوائية والنفسية وعيادات النساء والأطفال بالإضافة إلى خدمة الاستشارة عن بعد لعيادات الأسنان ومبادرة التبرع بالدم إضافة إلى خدمة إيصال الأدوية للمرضى في منازلهم حيث تم إيصال 4,350 وصفة علاجية للمرضى في منازلهم فيما بلغ عدد المستفيدين من الاستشارات النفسية المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-19) 320 مستفيد ، وتخطى عدد المستفيدين من الاستشارات الدوائية 1,183 مستفيد ، وتجاوز عدد المستفيدين من مبادرة الاستشارات لعيادات النساء والأطفال 658 مستفيدة ، وبلغ عدد المتبرعين بالدم في مبادرة تبرع بلا تجمع 358 متبرع ومتبرعة ،وتأتي هذه الخدمات والمبادرات حرصًا من صحة حفر الباطن على سلامة أفراد المجتمع، وتماشيًّا مع توجيهات،وتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) ومنع انتشاره والحد من التجمعات،وتوفير كافة الخدمات للمرضى والمراجعين، بالإضافة إلى تقديم جميع خدماتها الصحية والعلاجية عبر الوسائل الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة المستشفيات حرصًا على سلامتهم وسلامة المنومين.