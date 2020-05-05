“كورونا” يودي بحياة أكثر من ربع مليون شخص

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http://almnatiq.net/?p=860714
المناطق - وكالات

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 251 ألفا و512، منذ ظهر الفيروس في الصين في ديسمبر، بحسب حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية 11,00 ت غ، الثلاثاء، استنادا لمصادر رسمية.

وتم تسجيل أكثر من ثلاثة ملايين و595 ألفا و970 إصابة في 195 بلدا ومنطقة. وتم إعلان تعافي مليون و104 آلاف و600 من هذه الحالات على الأقل.

ولا تعكس الإحصاءات المبنية على بيانات جمعتها مكاتب “فرانس برس” من السلطات المحلية في دول العالم ومن منظمة الصحة العالمية إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات على الأرجح. ولا تجري دول عديدة فحوص إلا للحالات الأخطر.

وسجلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة للوفيات بلغت 68 ألفا و934 من مليون و180 ألفا و634 إصابة. وأعلن تعافي 187 ألفا و180 شخصا على الأقل.

واحتلت إيطاليا المرتبة الثانية لجهة عدد الوفيات الذي بلغ 29 ألفا و79 من 211 ألفا و938 إصابة، تلتها بريطانيا حيث سجلت وفاة 28 ألفا و734 شخصا من 190 ألفا و584 مصابا.

وحلت إسبانيا في المرتبة الرابعة حيث أعلنت 25 ألفا و613 وفاة من 219 ألفا و329 إصابة، ومن ثم فرنسا بـ25 ألفا و201 وفاة من 169 ألفا و462 إصابة.

والترتيب قائم على أساس الأعداد المطلقة، ولا يأخذ في الحسبان أعداد المصابين بالنسبة لعدد السكان.

وحتى يوم الثلاثاء، أعلنت الصين – ولا تشمل حصيلتها ماكاو وهونغ كونغ – عن 4633 وفاة و82 ألفا و881 إصابة، بينما تعافى 77 ألفا و853 شخصا.

وسجلت أوروبا 145 ألفا و612 وفاة من مليون و583 ألفا و788 إصابة. وبلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 72 ألفا و897 من مليون و241 ألفا و406 إصابات.

وسجلت أميركا اللاتينية والكاريبي 14 ألفا و415 وفاة من 272 ألفا و061 إصابة، وآسيا 9506 وفيات من 252 ألفا و541 إصابة، والشرق الأوسط 7115 وفاة من 191 ألفا و152 إصابة، وإفريقيا 1843 وفاة من 46 ألفا و857 إصابة، وأوقيانيا 124 وفاة من 8174 إصابة.

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