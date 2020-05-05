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الإمارات.. تعافي 187 حالة من كورونا وتسجيل 462 إصابة جديدة

الإمارات.. تعافي 187 حالة من كورونا وتسجيل 462 إصابة جديدة
http://almnatiq.net/?p=860720
المناطق - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الثلاثاء، شفاء 187 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يصبح مجموع حالات الشفاء في الدولة 3153.

وأشارت الوزارة إلى أنه تماشيا مع خططها الرامية لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم، تم إجراء أكثر من 28 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 462 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 15192 حالة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

كذلك أعلنت الوزارة عن تسع حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة وأنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 146 حالة.

وأهابت الوزارة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وذلك ضمانا لصحة وسلامة الجميع.

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