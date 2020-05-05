أسواق الأنعام بالجوف.. وفرة المعروض في ظل الإقبال المتزايد على اللحوم خلال شهر رمضان المبارك

المناطق - الجوف

تستقبل أسواق الأنعام بمنطقة الجوف يوميا أعداداً كبيرةً من المواطنين والمقيمين الذين يحرصون على انتقاء اللحوم التي يحبذون تناولها على وجبة الإفطار في شهر رمضان المبارك من خلال عملية شراء الأصناف المحببة لهم من الأنعام والإشراف على ذبحها في المسالخ المصرح لها وتقطيعها حسب الرغبة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

سوق الأنعام بمدينة سكاكا يوفر احتياجات الجميع من المعروضات التي تعددت أصنافها واختلفت أعمارها لتلبي ذائقة المستهلك في ظل الإقبال المتزايد على اللحوم خلال شهر رمضان المبارك لاستخدمها في إعداد الوجبات الرمضانية، حيث اعتاد الجميع على تأمين اللحوم من السوق باختيار الأصناف التي يرغبون، وفي مقدمتها الخروف النعيمي والماعز ثم الأبقار والإبل ، وسط مراقبة الفرق الميدانية بأمانة منطقة الجوف التي تحرص على سلامة السوق ونظافته واتباع التعليمات الخاصة للحد من تفشي كورونا.

وتقوم أمانة الجوف بجولات رقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية و الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وإزالة المخلفات التي تضر بعملية الإصحاح البيئي ، كما يشرف المختصون فيها على عمليات الذبح وتقطيعها وقبله الفحص البيطري من قبل الأطباء البيطريين للتأكد من سلامة الذبيحة وخلوها من الأمراض .