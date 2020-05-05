أمير منطقة جازان يعزي محافظ الطوال بوفاة والدته

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان تعازيه ومواساته إلى محافظ محافظة الطوال أ.رزاح بن حبيش الدوسري وأفراد أسرته ، في وفاة والدتهم – رحمها الله -اثر معاناتها مع المرض .
وسأل سموه ، الله -عز وجل- ، أن يتغمد الفقيدة بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنها فسيح جناته ، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .
من جانبه عبر محافظ الطوال أ. رزاح الدوسري وكافة أسرتهم عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم والتى كان لها الأثر العظيم في تخفيف المصاب الأليم، داعين الله أن يحفظ سموه الكريم وأن يمده بالصحة والعافية وأن لا يريه أَي مكروه.
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