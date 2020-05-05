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أمير منطقة جازان يعزي محافظ الطوال بوفاة والدته

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أمير منطقة جازان يعزي محافظ الطوال بوفاة والدته

أمير منطقة جازان يعزي محافظ الطوال بوفاة والدته
أمير جازان
http://almnatiq.net/?p=860731
المناطق - فضه عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان تعازيه ومواساته إلى محافظ محافظة الطوال أ.رزاح بن حبيش الدوسري وأفراد أسرته ، في وفاة والدتهم – رحمها الله -اثر معاناتها مع المرض .

وسأل سموه ، الله -عز وجل- ، أن يتغمد الفقيدة بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنها فسيح جناته ، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .

من جانبه عبر محافظ الطوال أ. رزاح الدوسري وكافة أسرتهم عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم والتى كان لها الأثر العظيم في تخفيف المصاب الأليم، داعين الله أن يحفظ سموه الكريم وأن يمده بالصحة والعافية وأن لا يريه أَي مكروه.

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