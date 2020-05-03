١٩ مركز صحي بعسير تحصل على نسبة تقييم ١٠٠٪؜ في تقارير الزائر السري

المناطق - عسير

تتابع إدارة شوون المراكز الصحية بالصحة العامة والإدارات ذات العلاقة بصحة عسير أداء نقاط الفرز البصري والمسارات التنفسية في المراكز الصحية وذلك من خلال تشكيل ٤ فرق ميدانية وكذلك فريق الزائر السري بالصحة العامة حيث تمت زيارة جميع المراكز الصحية منذ بداية الجائحة ، وتم تنفيذ أكثر من ٦١٠ زيارة رقابية وإشرافية والتي أسهمت – بفضل الله – في رفع مؤشرات ومعايير إجراءات الفرز التنفسي بالمراكز الصحية حيث أظهر آخر تقييم للزائر السري صادر عن الوزارة حصول ١٩ مركز صحي في منطقة عسير من أصل ٢١ مركز تمت زيارته على نسبة ١٠٠٪؜ ، وحصل مركزين على نسبة ٨٩٪؜ .

وقد شملت هذه الزيارات التأكد من جاهزية المراكز الصحية بالقوى العاملة الكافية والموارد اللازمة وتوفر جميع المستلزمات الطبية مثل المعقمات الكحولية والكمامات بأنواعها المختلفة ومستلزمات الحماية الشخصية للممارسين الصحيين بالمراكز الصحية وكذلك توفر الاشتراطات الصحية بالمراكز من غرف لعزل الحالات المشتبهة ومناطق خاصة لانتظار المراجعين الذين لديهم أعراض تنفسية وتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي في صالات الانتظار العامة .

كذلك شملت الزيارات التأكد من توفر الملصقات الخاصة بالتعليمات الصحية خصوصا فيما يتعلق بطرق غسيل وتعقيم اليدين وآداب السعال والعطاس.

وأكد مساعد المدير العام للصحة العامة بصحة عسير الدكتور خالد الموسى بأنه يتم تقييم المراكز الصحية بشكل يومي إلكتروني ويتم تصحيح الملاحظات بشكل مستمر ، وأشار إلى أن فريق العمل مستمر في أداء مهمته وتطوير أساليب العمل اللازمة لمواجهة هذه الجائحة بشكل مستمر.