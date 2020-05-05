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خلال شهر ..إجراء ٨ عمليات جراحية للقلب و١٧٩ قسطرة قلبية في مركز القلب بأبها

خلال شهر ..إجراء ٨ عمليات جراحية للقلب و١٧٩ قسطرة قلبية في مركز القلب بأبها

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خلال شهر ..إجراء ٨ عمليات جراحية للقلب و١٧٩ قسطرة قلبية في مركز القلب بأبها

خلال شهر ..إجراء ٨ عمليات جراحية للقلب و١٧٩ قسطرة قلبية في مركز القلب بأبها
http://almnatiq.net/?p=860736
المناطق - عسير

أجرى منسوبو “صحة عسير” في مركز الأمير فيصل بن خالد لطب وجراحة القلب في مدينة أبها ، 8 عمليات جراحية للقلب و 179 قسطرة قلبية تداخلية، خلال شهر ابريل الماضي .

وأوضح رئيس مركز القلب الدكتور عادل مصوري، أنه تم خلال نفس الفترة صرف 592 وصفة طبية، وتقديم 53 استشارة عن بعد، وإجراء 8646 تحليلاً مخبرياً، و 329 اجراء طبياً غير تداخلي ، كما بلغ عدد الإحالات للمركز من مستشفيات أخرى 245 إحالة.

يأتي ذلك في ظل التزام منسوبي “صحة عسير” في المنشآت الصحية بتقديم الخدمات العلاجية للحالات الطارئة والضرورية للغاية، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا (COVID-19).

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