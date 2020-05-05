“140” وجبة افطار لعاملات تأهيل الإناث بالدرعية

المناطق_الرياض

اطلق مركز التأهيل الشامل للإناث بالدرعية خلال الأيام الماضية مبادرتين استهدفت المقيمات من ذوات الإعاقة المشمولات بالرعاية والعاملات المسلمات داخل المركز.

اشتملت المبادرة الأولى على توفير “140” وجبة افطار وتوزيعها على العاملات داخل المركز بشكل يومي لمساعدتهن على صيام هذا الشهر الفضيل واستشعار روحانيته وذلك ضمن المبادرات الرمضانية للمركز ، فيما تضمنت المبادرة الثانية على افتتاح قناة للتواصل بين المشمولات بالرعاية داخل المركز وأهاليهن من خلال تطبيق التليقرام لضمان استمرارية دمجهن بالمجتمع من جهة وتحقيق التواصل بين ادارة المركز والأهالي من جهة أخرى .

الجدير بالذكر ان مركز تأهيل الإناث بالدرعية هو احد مراكز التأهيل التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض و يقدم جميع انواع الرعاية لـ “109” مقيمة من ذوات الإعاقة .