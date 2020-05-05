احدث الأخبار

“140” وجبة افطار لعاملات تأهيل الإناث بالدرعية
أبرز المواد
 بريطانيا تتخطى إيطاليا بأكبر حصيلة وفيات رسمية بكورونا
أبرز المواد
 الصين تطلق أول صاروخ من طراز ” لونج مارش 5 بي” إلى الفضاء
أبرز المواد
 لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ76 وتحث على عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة
أبرز المواد
 أسعار النفط تقفز.. ومزيج برنت يصل إلى 30.36 دولاراً للبرميل
أبرز المواد
 التحالف: الحوثيون أطلقوا صاروخين باليستيين من صنعاء وسقطا بعمران وصعدة
أبرز المواد
 “الصحة” تعلن استمرار الفحص الموسع عبر خدمة موعد
أبرز المواد
 “البيئة”: نمو الناتج الزراعي للمملكة 1.31% في 2019.. الأعلى منذ 2015
أبرز المواد
 الداخلية تعلن الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,015 سلة غذائية رمضانية للأسر المحتاجة في الضفة الغربية وقطاع غزة
أبرز المواد
 خلال شهر ..إجراء ٨ عمليات جراحية للقلب و١٧٩ قسطرة قلبية في مركز القلب بأبها
منطقة عسير
 ١٩ مركز صحي بعسير تحصل على نسبة تقييم ١٠٠٪؜ في تقارير الزائر السري
منطقة عسير
“140” وجبة افطار لعاملات تأهيل الإناث بالدرعية

“140” وجبة افطار لعاملات تأهيل الإناث بالدرعية

أبرز المواد
بريطانيا تتخطى إيطاليا بأكبر حصيلة وفيات رسمية بكورونا

بريطانيا تتخطى إيطاليا بأكبر حصيلة وفيات رسمية بكورونا

أبرز المواد
الصين تطلق أول صاروخ من طراز ” لونج مارش 5 بي” إلى الفضاء

الصين تطلق أول صاروخ من طراز ” لونج مارش 5 بي” إلى الفضاء

أبرز المواد
لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ76 وتحث على عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة

لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ76 وتحث على عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة

أبرز المواد

“140” وجبة افطار لعاملات تأهيل الإناث بالدرعية

“140” وجبة افطار لعاملات تأهيل الإناث بالدرعية
http://almnatiq.net/?p=860758
المناطق_الرياض

اطلق مركز التأهيل الشامل للإناث بالدرعية خلال الأيام الماضية مبادرتين استهدفت المقيمات من ذوات الإعاقة المشمولات بالرعاية والعاملات المسلمات داخل المركز.

اشتملت المبادرة الأولى على توفير “140” وجبة افطار وتوزيعها على العاملات داخل المركز بشكل يومي لمساعدتهن على صيام هذا الشهر الفضيل واستشعار روحانيته وذلك ضمن المبادرات الرمضانية للمركز ، فيما تضمنت المبادرة الثانية على افتتاح قناة للتواصل بين المشمولات بالرعاية داخل المركز وأهاليهن من خلال تطبيق التليقرام لضمان استمرارية دمجهن بالمجتمع من جهة وتحقيق التواصل بين ادارة المركز والأهالي من جهة أخرى .

الجدير بالذكر ان مركز تأهيل الإناث بالدرعية هو احد مراكز التأهيل التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض و يقدم جميع انواع الرعاية لـ “109” مقيمة من ذوات الإعاقة .

روابط ذات صلة

بريطانيا تتخطى إيطاليا بأكبر حصيلة وفيات رسمية بكورونا

بريطانيا تتخطى إيطاليا بأكبر حصيلة وفيات رسمية بكورونا
الصين تطلق أول صاروخ من طراز ” لونج مارش 5 بي” إلى الفضاء

الصين تطلق أول صاروخ من طراز ” لونج مارش 5 بي” إلى الفضاء
لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ76 وتحث على عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة

لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ76 وتحث على عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*