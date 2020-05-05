الفرز البصري باستخدام الكاميرا الحرارية إحدى مبادرات خيرية تبوك للرعاية الصحية

المناطق- تبوك

أطلقت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك مبادرة الفرز البصري باستخدام الكاميرا الحرارية في المجمعات التجارية، بهدف تعزيز الإجراءات الوقائيه ضمن الجهود المتواصلة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس اللجنة الصحية بالجمعية الخيرية للرعاية الصحية بالمنطقة الدكتور يوسف العلاوي أن المبادرة تأتي انسجاما مع حملة يدا بيد التي وجه بها صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك وفي إطار مساهمة الجمعية في حملة مجتمع واعي.

ولفت الانتباه إلى أن الجمعية وحرصا منها على مواكبة التقنيات الحديثة والمستجدات التقنية قامت باستخدام الكاميرات الحرارية في الأسواق والمجمعات التجارية والمراكز لفحص البائعين والمتسوقين والمتسوقات بدقة عالية وبمسافة تصل إلى تسعة أمتار وبإمكانها فحص مايزيد عن 10 أشخاص بوقت واحد، مما يحقق الفرز بوقت اسرع، ويحمي الممارسين الصحيين.

وأكد الدكتور العلاوي أن الجمعية تسعى تباعاً لتشغيل الكميرات الحرارية في مرافق النفع العام بالمنطقة التي يعمل عليها طاقم من شباب وفتيات الوطن المتطوعين الذين يملكون المهارات الكافية لتشغيل مثل هذه التقنيات.