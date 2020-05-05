احدث الأخبار

الفرز البصري باستخدام الكاميرا الحرارية إحدى مبادرات خيرية تبوك للرعاية الصحية
أبرز المواد
 “140” وجبة افطار لعاملات تأهيل الإناث بالدرعية
أبرز المواد
 بريطانيا تتخطى إيطاليا بأكبر حصيلة وفيات رسمية بكورونا
أبرز المواد
 الصين تطلق أول صاروخ من طراز ” لونج مارش 5 بي” إلى الفضاء
أبرز المواد
 لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ76 وتحث على عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة
أبرز المواد
 أسعار النفط تقفز.. ومزيج برنت يصل إلى 30.36 دولاراً للبرميل
أبرز المواد
 التحالف: الحوثيون أطلقوا صاروخين باليستيين من صنعاء وسقطا بعمران وصعدة
أبرز المواد
 “الصحة” تعلن استمرار الفحص الموسع عبر خدمة موعد
أبرز المواد
 “البيئة”: نمو الناتج الزراعي للمملكة 1.31% في 2019.. الأعلى منذ 2015
أبرز المواد
 الداخلية تعلن الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,015 سلة غذائية رمضانية للأسر المحتاجة في الضفة الغربية وقطاع غزة
أبرز المواد
 خلال شهر ..إجراء ٨ عمليات جراحية للقلب و١٧٩ قسطرة قلبية في مركز القلب بأبها
منطقة عسير
الفرز البصري باستخدام الكاميرا الحرارية إحدى مبادرات خيرية تبوك للرعاية الصحية

الفرز البصري باستخدام الكاميرا الحرارية إحدى مبادرات خيرية تبوك للرعاية الصحية

أبرز المواد
“140” وجبة افطار لعاملات تأهيل الإناث بالدرعية

“140” وجبة افطار لعاملات تأهيل الإناث بالدرعية

أبرز المواد
بريطانيا تتخطى إيطاليا بأكبر حصيلة وفيات رسمية بكورونا

بريطانيا تتخطى إيطاليا بأكبر حصيلة وفيات رسمية بكورونا

أبرز المواد
الصين تطلق أول صاروخ من طراز ” لونج مارش 5 بي” إلى الفضاء

الصين تطلق أول صاروخ من طراز ” لونج مارش 5 بي” إلى الفضاء

أبرز المواد

الفرز البصري باستخدام الكاميرا الحرارية إحدى مبادرات خيرية تبوك للرعاية الصحية

الفرز البصري باستخدام الكاميرا الحرارية إحدى مبادرات خيرية تبوك للرعاية الصحية
http://almnatiq.net/?p=860759
المناطق- تبوك
أطلقت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك مبادرة الفرز البصري باستخدام الكاميرا الحرارية في المجمعات التجارية، بهدف تعزيز الإجراءات الوقائيه ضمن الجهود المتواصلة لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأوضح رئيس اللجنة الصحية بالجمعية الخيرية للرعاية الصحية بالمنطقة الدكتور يوسف العلاوي أن المبادرة تأتي انسجاما مع حملة يدا بيد التي وجه بها صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك وفي إطار مساهمة الجمعية في حملة مجتمع واعي.
ولفت الانتباه إلى أن الجمعية وحرصا منها على مواكبة التقنيات الحديثة والمستجدات التقنية قامت باستخدام الكاميرات الحرارية في الأسواق والمجمعات التجارية والمراكز لفحص البائعين والمتسوقين والمتسوقات بدقة عالية وبمسافة تصل إلى تسعة أمتار وبإمكانها فحص مايزيد عن 10 أشخاص بوقت واحد، مما يحقق الفرز بوقت اسرع، ويحمي الممارسين الصحيين.
وأكد الدكتور العلاوي أن الجمعية تسعى تباعاً لتشغيل الكميرات الحرارية في مرافق النفع العام بالمنطقة التي يعمل عليها طاقم من شباب وفتيات الوطن المتطوعين الذين يملكون المهارات الكافية لتشغيل مثل هذه التقنيات.

روابط ذات صلة

“140” وجبة افطار لعاملات تأهيل الإناث بالدرعية

“140” وجبة افطار لعاملات تأهيل الإناث بالدرعية
بريطانيا تتخطى إيطاليا بأكبر حصيلة وفيات رسمية بكورونا

بريطانيا تتخطى إيطاليا بأكبر حصيلة وفيات رسمية بكورونا
الصين تطلق أول صاروخ من طراز ” لونج مارش 5 بي” إلى الفضاء

الصين تطلق أول صاروخ من طراز ” لونج مارش 5 بي” إلى الفضاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*