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بريطانيا تتخطى إيطاليا بأكبر حصيلة وفيات رسمية بكورونا

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بريطانيا تتخطى إيطاليا بأكبر حصيلة وفيات رسمية بكورونا

بريطانيا تتخطى إيطاليا بأكبر حصيلة وفيات رسمية بكورونا
http://almnatiq.net/?p=860766
المناطق_وكالات

كشفت بيانات نُشرت اليوم الثلاثاء أن بريطانيا تخطت إيطاليا بأكبر حصيلة وفيات بفيروس كورونا في أوروبا مما يزيد الضغط على رئيس الوزراء بوريس جونسون في شأن تصديه للأزمة.

وأضافت الأرقام الأسبوعية الصادرة من مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أكثر من 7000 حالة وفاة في انجلترا وويلز في الأسبوع الذي انتهى في 24 أبريل ، وهو ما رفع الحصيلة بالنسبة للمملكة المتحدة إلى 32313 حالة.

وطبقا للبيانات المتاحة إلى الآن لا يسبق بريطانيا في حصيلة الوفيات المؤكدة بالفيروس إلا الولايات المتحدة التي يقترب عدد سكانها من خمسة أمثال عدد السكان في بريطانيا.

وتستند أرقام اليوم الثلاثاء إلى شهادات الوفاة التي ذكر فيها أن مرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا سبب الوفاة بما في ذلك حالات الوفاة المشتبه بها.

وبينما تجعل الأساليب المختلفة للإحصاء المقارنات مع الدول الأخرى صعبة فإن الرقم أكد أن بريطانيامن بين أكثر الدول تضررا من المرض الذي قتل أكثر من 250 ألف شخص في العالم.

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