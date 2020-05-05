طلاب كلية الحاسب بجامعة القصيم يحققون مركزًا متقدمًا في مسابقة «تحدي الهوماثون»

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نجح عدد من طلاب كلية الحاسب بجامعة القصيم، في الحصول على مركز متقدم ضمن قائمة أفضل 50 مشروعًا من بين 1000 مشروع في مسابقة تحدي الهوماثون الذي يرعاه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، ويهدف لتعزيز الحلول الابتكارية لمواجهة الظروف الراهنة لجائحة كورونا في 8 مجالات رئيسة.

حيث شارك في المسابقة طلاب من كلية الحاسب وهم: عاصم التويجري، وعبد الله الخليفي، وصهيب الغطيمل، وعبد العزيز الجميلي، وإبراهيم العيدان، وذلك من خلال اختيار “مشروع طابور” الذي يتمحور حول فكرة إنشاء تطبيق إلكتروني يُجنب عملاء المتاجر فترات الانتظار الطويلة للحصول على بضائعهم، حيث يتيح المشروع إمكانية تجهيز البضائع بشكل مُسبق مما يتيح للمتاجر، إمكانية ترتيب حضور العملاء بشكل منظم ويُجنب العملاء الفترات الطويلة للانتظار.