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الاتحاد الأوروبي يضيف 12 دولة إلى القائمة السوداء

الاتحاد الأوروبي يضيف 12 دولة إلى القائمة السوداء
http://almnatiq.net/?p=860777
المناطق_الرياض

قررت  المفوضية الأوروبية إدراج 12 دولة للقائمة السوداء من بينها بنما والبهاما وموريشيوس، و دول أخرى تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي بسبب قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتوسع مسودة الوثيقة، التي اطلعت عليها “رويترز” ومن المتوقع أن تنشر يوم الخميس، قائمة سوداء حالية .

ومن المنتظر أن تدرج المفوضية أيضا باربادوس وبوتسوانا وكمبوديا وغانا وجاميكا ومنغوليا وميانمار ونيكاراجوا وزيمبابوي في قائمة الاتحاد الأوروبي.

وتقول الوثيقة، التي لا تزال عرضة لتغييرات، إن الدول المدرجة في القائمة “تشكل تهديدا كبيرا على النظام المالي للاتحاد”.

وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي فإن البنوك والشركات المالية الأخرى وشركات الضرائب ملزمة بتدقيق أكثر تأنيا في زبائنها الذين لهم تعاملات مع الدول المدرجة في القائمة.

والدول المدرجة بالفعل في القائمة هي أفغانستان، والعراق، وفانواتو، وباكستان، وسوريا، واليمن، وأوغندا، وترينيداد وتوباجو، وإيران وكوريا الشمالية.

وتعهدت كل هذه الدول عدا كوريا الشمالية، بتغيير قواعدها من أجل التصدي على نحو أفضل لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

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