برعاية أمير تبوك : انطلاق حملة تفريج كربة أسر السجناء

المناطق- علي العميري

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقةً تبوك تنطلق بإذن الله حملة تفريج كربة عن أسر السجناء التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة تبوك “تراحم تبوك” تحت شعار ” أسر السجناء مسؤوليتنا” أوضح ذلك رئيس اللجنة الاستاذ أحمد بن عطيه الحارثي وبين الحارثي ان بدايةالحملة ستكون يوم غداً الاربعاء الموافق13 / 9 / 1441 وستستمر طيلة أيام شهر رمضان المبارك مقدماً شكره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه الدائم وحرصه على كل ما يخدم اللجنة وبرامجها المتنوعة .وناشد الجميع في المساهمة و تقديم العون والمساعدة لأسر السجناء موجها وذلك بالايداع المباشر لحساب اللجنة الرسمي sa0680000500608019001184 أو يجير شيك بحساب ” اللجنة الوطنية لرعاية السجناء بمنطقة تبوك . راجيا من الله العون والتوفيق للجميع