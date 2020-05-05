احدث الأخبار

بلدية الخفجي: زيارة  984 منشأة غذائية وإغلاق 13 محلاً مخالفاً خلال أسبوعين
أبرز المواد
 برعاية أمير تبوك : انطلاق حملة تفريج كربة أسر السجناء
منطقة تبوك
 «الجوازات» توضح شرط تمديد التأشيرة للمقيمين
منوعات
 الاتحاد الأوروبي يضيف 12 دولة إلى القائمة السوداء
أبرز المواد
 اعتماد قروض زراعية بقيمة 296 مليون ريال لتمويل 35 مشروعا في مناطق المملكة
أبرز المواد
 طلاب كلية الحاسب بجامعة القصيم يحققون مركزًا متقدمًا في مسابقة «تحدي الهوماثون»
أبرز المواد
 الفرز البصري باستخدام الكاميرا الحرارية إحدى مبادرات خيرية تبوك للرعاية الصحية
أبرز المواد
 “140” وجبة افطار لعاملات تأهيل الإناث بالدرعية
أبرز المواد
 بريطانيا تتخطى إيطاليا بأكبر حصيلة وفيات رسمية بكورونا
أبرز المواد
 الصين تطلق أول صاروخ من طراز ” لونج مارش 5 بي” إلى الفضاء
أبرز المواد
 لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ76 وتحث على عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة
أبرز المواد
 أسعار النفط تقفز.. ومزيج برنت يصل إلى 30.36 دولاراً للبرميل
أبرز المواد
بلدية الخفجي: زيارة  984 منشأة غذائية وإغلاق 13 محلاً مخالفاً خلال أسبوعين

بلدية الخفجي: زيارة  984 منشأة غذائية وإغلاق 13 محلاً مخالفاً خلال أسبوعين

أبرز المواد
برعاية أمير تبوك : انطلاق حملة تفريج كربة أسر السجناء

برعاية أمير تبوك : انطلاق حملة تفريج كربة أسر السجناء

منطقة تبوك
«الجوازات» توضح شرط تمديد التأشيرة للمقيمين

«الجوازات» توضح شرط تمديد التأشيرة للمقيمين

منوعات
الاتحاد الأوروبي يضيف 12 دولة إلى القائمة السوداء

الاتحاد الأوروبي يضيف 12 دولة إلى القائمة السوداء

أبرز المواد

بلدية الخفجي: زيارة  984 منشأة غذائية وإغلاق 13 محلاً مخالفاً خلال أسبوعين

بلدية الخفجي: زيارة  984 منشأة غذائية وإغلاق 13 محلاً مخالفاً خلال أسبوعين
http://almnatiq.net/?p=860789
 المناطق - سطام الفروان

نفَّذت بلدية محافظة الخفجي 58 جولة تم خلالها زيارة 984 محلا وإغلاق 13 محلاً مخالفاً للاشتراطات البلدية، خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك ضمن الجولات التفتيشية التي تنفذها البلدية للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات البلدية على كافة المحلات التجارية والغذائية خلال شهر رمضان‪.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني، أن البلدية تقوم بتكثيف نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وبين أن زيارات مراقبي البلدية الميدانيين على المنشآت الغذائية في المحافظة خلال الأسبوعين من شهر رمضان، شملت عدداً من المنشآت، وأسفرت عن تحرير مخالفات صحية، وفرض غرامات مالية، ومصادرة مواد غذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث أغلقت البلدية 13 محلاً مخالفاً للاشتراطات من خلال زيارة 984 منشأة غذائية، من أجل إحكام الرقابة الصحية والتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة‪.

وأشار المهندس الحميداني إلى أن عدد الجولات بلغ 58 جولة، تم خلالها تسجيل 238 إنذاراً، ومصادرة 780كجم من المواد الغذائية المختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مبيناً أن المخالفات المرصودة تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر

وأضاف الحميداني، أن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، ويأتي ذلك ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها، مؤكداً تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز «940».

روابط ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يضيف 12 دولة إلى القائمة السوداء

الاتحاد الأوروبي يضيف 12 دولة إلى القائمة السوداء
اعتماد قروض زراعية بقيمة 296 مليون ريال لتمويل 35 مشروعا في مناطق المملكة

اعتماد قروض زراعية بقيمة 296 مليون ريال لتمويل 35 مشروعا في مناطق المملكة
طلاب كلية الحاسب بجامعة القصيم يحققون مركزًا متقدمًا في مسابقة «تحدي الهوماثون»

طلاب كلية الحاسب بجامعة القصيم يحققون مركزًا متقدمًا في مسابقة «تحدي الهوماثون»

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*