بلدية الخفجي: زيارة  984 منشأة غذائية وإغلاق 13 محلاً مخالفاً خلال أسبوعين

نفَّذت بلدية محافظة الخفجي 58 جولة تم خلالها زيارة 984 محلا وإغلاق 13 محلاً مخالفاً للاشتراطات البلدية، خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك ضمن الجولات التفتيشية التي تنفذها البلدية للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات البلدية على كافة المحلات التجارية والغذائية خلال شهر رمضان‪.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني، أن البلدية تقوم بتكثيف نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وبين أن زيارات مراقبي البلدية الميدانيين على المنشآت الغذائية في المحافظة خلال الأسبوعين من شهر رمضان، شملت عدداً من المنشآت، وأسفرت عن تحرير مخالفات صحية، وفرض غرامات مالية، ومصادرة مواد غذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث أغلقت البلدية 13 محلاً مخالفاً للاشتراطات من خلال زيارة 984 منشأة غذائية، من أجل إحكام الرقابة الصحية والتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة‪.

وأشار المهندس الحميداني إلى أن عدد الجولات بلغ 58 جولة، تم خلالها تسجيل 238 إنذاراً، ومصادرة 780كجم من المواد الغذائية المختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مبيناً أن المخالفات المرصودة تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر

وأضاف الحميداني، أن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، ويأتي ذلك ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها، مؤكداً تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز «940».