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فرع هيئة الأمر بالمعروف بالجوف يجري مقابلات مستحقي الترقيات عن بُعد عبر البرامج التقنية

فرع هيئة الأمر بالمعروف بالجوف يجري مقابلات مستحقي الترقيات عن بُعد عبر البرامج التقنية
http://almnatiq.net/?p=860790
المناطق_محمد الحسن

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الجوف إجراء المقابلات الشخصية مع الموظفين المستحقين للترقية من منسوبيه عن بعد وذلك عبر برنامج تقني بالصوت والصورة.
وأجريت المقابلات من خلال لجنة الترقيات بالفرع والتي يرأسها فضيلة مدير عام الفرع الدكتور علي بن ذويب العنزي ، و الذي أوضح بأنه قد تم عقد هذه المقابلات بواسطة التقنية حرصاً على إنجاز الأعمال وعدم توقف سيرها في ظل الظروف الاستثنائية ، ويأتي ذلك بتوجيه ومتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند – حفظه الله -.
وثمن فضيلته لمعالي الرئيس العام – وفقه الله – دعمه غير المحدود لفرع المنطقة ومتابعته المستمرة لسير العمل على الوجه الأكمل .

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