احدث الأخبار

النادي الصحي بـ جامعة الحدود الشمالية يواصل حملة الله يقويكم للفرز البصري
أبرز المواد
 جامعة الجوف تعلن آليات وضوابط التسجيل للفصل الصيفي 1441 هـ
أبرز المواد
 الحجر الصحي بانتظار رونالدو العائد إلى تورينو ويوفنتوس يستأنف التدريبات
أبرز المواد
 استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية بين أئمة المسجد الحرام والمصلين
أبرز المواد
 فرع هيئة الأمر بالمعروف بالجوف يجري مقابلات مستحقي الترقيات عن بُعد عبر البرامج التقنية
أبرز المواد
 بلدية الخفجي: زيارة  984 منشأة غذائية وإغلاق 13 محلاً مخالفاً خلال أسبوعين
أبرز المواد
 برعاية أمير تبوك : انطلاق حملة تفريج كربة أسر السجناء
منطقة تبوك
 «الجوازات» توضح شرط تمديد التأشيرة للمقيمين
منوعات
 الاتحاد الأوروبي يضيف 12 دولة إلى القائمة السوداء
أبرز المواد
 اعتماد قروض زراعية بقيمة 296 مليون ريال لتمويل 35 مشروعا في مناطق المملكة
أبرز المواد
 طلاب كلية الحاسب بجامعة القصيم يحققون مركزًا متقدمًا في مسابقة «تحدي الهوماثون»
أبرز المواد
 الفرز البصري باستخدام الكاميرا الحرارية إحدى مبادرات خيرية تبوك للرعاية الصحية
أبرز المواد
النادي الصحي بـ جامعة الحدود الشمالية يواصل حملة الله يقويكم للفرز البصري

النادي الصحي بـ جامعة الحدود الشمالية يواصل حملة الله يقويكم للفرز البصري

أبرز المواد
جامعة الجوف تعلن آليات وضوابط التسجيل للفصل الصيفي 1441 هـ

جامعة الجوف تعلن آليات وضوابط التسجيل للفصل الصيفي 1441 هـ

أبرز المواد
الحجر الصحي بانتظار رونالدو العائد إلى تورينو ويوفنتوس يستأنف التدريبات

الحجر الصحي بانتظار رونالدو العائد إلى تورينو ويوفنتوس يستأنف التدريبات

أبرز المواد
استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية بين أئمة المسجد الحرام والمصلين

استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية بين أئمة المسجد الحرام والمصلين

أبرز المواد

النادي الصحي بـ جامعة الحدود الشمالية يواصل حملة الله يقويكم للفرز البصري

النادي الصحي بـ جامعة الحدود الشمالية يواصل حملة الله يقويكم للفرز البصري
http://almnatiq.net/?p=860792
المناطق_واس

يواصل النادي الصحي بجامعة الحدود الشمالية، أعمال الفرز البصري على جميع مداخل مدينة عرعر وعلى مدار الساعة، وذلك بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة ضمن حملة الله يقويكم لمساندة القطاعات العاملة في مكافحة وباء كورونا المستجد.
وتستهدف الحملة مساعدة القطاعات الحكومية التي تعمل في الخط الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد عبر طلاب وطالبات الأندية الطلابية بالجامعة، تمثلت في نادي الجوالة، والنادي الصحي، والنادي التطوعي، ونادي الإعلام، ونادي التصوير.

روابط ذات صلة

جامعة الجوف تعلن آليات وضوابط التسجيل للفصل الصيفي 1441 هـ

جامعة الجوف تعلن آليات وضوابط التسجيل للفصل الصيفي 1441 هـ
الحجر الصحي بانتظار رونالدو العائد إلى تورينو ويوفنتوس يستأنف التدريبات

الحجر الصحي بانتظار رونالدو العائد إلى تورينو ويوفنتوس يستأنف التدريبات
استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية بين أئمة المسجد الحرام والمصلين

استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية بين أئمة المسجد الحرام والمصلين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*