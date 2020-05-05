النادي الصحي بـ جامعة الحدود الشمالية يواصل حملة الله يقويكم للفرز البصري

المناطق_واس

يواصل النادي الصحي بجامعة الحدود الشمالية، أعمال الفرز البصري على جميع مداخل مدينة عرعر وعلى مدار الساعة، وذلك بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة ضمن حملة الله يقويكم لمساندة القطاعات العاملة في مكافحة وباء كورونا المستجد.

وتستهدف الحملة مساعدة القطاعات الحكومية التي تعمل في الخط الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد عبر طلاب وطالبات الأندية الطلابية بالجامعة، تمثلت في نادي الجوالة، والنادي الصحي، والنادي التطوعي، ونادي الإعلام، ونادي التصوير.