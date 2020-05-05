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الحجر الصحي بانتظار رونالدو العائد إلى تورينو ويوفنتوس يستأنف التدريبات

الحجر الصحي بانتظار رونالدو العائد إلى تورينو ويوفنتوس يستأنف التدريبات
http://almnatiq.net/?p=860796
المناطق_الرياض

عاد البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مدينة تورينو الإيطالية قادما من ماديرا بالبرتغال، ومن المقرر أن يدخل الحجر الصحي المنزلي قبل الانضمام لزملائه بفريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، الذين عادوا إلى التدريبات اليوم الثلاثاء بعد شهرين من التوقف بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وهبط النجم رونالدو وعائلته في طائرته الخاصة بمطار “كاسيلي” مساء الاثنين، وفقا لوسائل إعلام محلية، وبدأ فترة العزل المنزلي التي تستمر لأسبوعين، حسب ما يكلف به كل الأشخاص الذين يدخلون إيطاليا.

وكان اللاعب قد سافر إلى البرتغال عندما توقفت منافسات الدوري الإيطالي في التاسع آذار/مارس الماضي لمساعدة والدته، التي تعافت منذ ذلك الوقت من السكتة الدماغية.

وعادة ما كان رونالدو ينشر تدريباته في المنزل وعلى ملعب التدريب بنادي ناسيونال، الذي لعب ضمن قطاع الشباب به في الماضي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وسيواصل رونالدو تدريباته في منزله في تورينو، بينما بدأت تدريبات لاعبي يوفنتوس اليوم، وتردد أن آرون رامسي كان أول الحاضرين.

ويفترض أن يشارك في التدريبات أيضا فيدريكو برنارديسكي وليوناردو بونوتشي وخوان كوادرادو وميراليم بيانيتش ودانييلي روجاني.

وجاء ذلك بعد أن أعلنت الحكومة الإيطالية أمس الأول الأحد السماح بالتدريبات الفردية للاعبي الرياضات الجماعية ولكن وفقا لقواعد صحية صارمة، حيث ترفع السلطات الحكومية في إيطاليا قيود الإغلاق العام بشكل تدريجي.

ولا يزال غياب جونزالو هيجواين مستمرا، حيث يتواجد في الأرجنتين مع أمه المريضة، بينما ينتظر مواطنه باولو ديبالا، الذي أصيب بالعدوى، ظهور نتائج سلبية لتحاليله كي يعلن تعافيه التام.

وأعلن يوفنتوس اليوم الثلاثاء أن بلايس ماتويدي وروجاني، أول لاعبين في الدوري الإيطالي تثبت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد في أذار/مارس الماضي، تعافيا من الإصابة بالفيروس.

ومن المقرر أن يعود ماتويدي وأدريان رابيوت من فرنسا خلال هذا الأسبوع كما ينتظر عودة الألماني سامي خضيرة وحارس المرمى البولندي وجيتش تشيزني والهولندي ماتييس دي ليخت والبرازيليين أليكس ساندرو ودانيلو ودوجلاس كوستا.

ويتصدر يوفنتوس جدول الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة أمام لاتسيو، وذلك عند توقف الدوري قبل 12 مرحلة من نهايته، ويحتمل أن تستأنف منافسات المسابقة في حزيران/يونيو، حيث تجري الحكومة والاتحاد الإيطالي المناقشات بشأن بروتوكول السلامة.

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