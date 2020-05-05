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استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية بين أئمة المسجد الحرام والمصلين

استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية بين أئمة المسجد الحرام والمصلين
http://almnatiq.net/?p=860798
المناطق_مكة

استمراراً لتطبيق التباعد بين المصلين طبّقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الإجراءات الاحترازية بالتباعد الاجتماعي بين المصلين في المسجد الحرام داخل المكبرية وخارجها .

ويأتي هذا الإجراء ضمن الإجراءات الوقائية التي قامت بها الرئاسة العامة بالتعاون مع رجال الأمن في المسجد الحرام لمنع وصول فايروس كورونا وانتشاره بين أوساط العاملين بالمسجد الحرام.

يذكر أن الرئاسة العامة بالتعاون مع وزارة الصحة اتخذت مؤخرا عدداً من الإجراءات الوقائية، بقياس درجات الحرارة أثناء الدخول للأئمة والمؤذنين ورجال الأمن وموظفي الرئاسة العامة للتأكد من سلامة داخلي المسجد الحرام.

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