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جامعة الجوف تعلن آليات وضوابط التسجيل للفصل الصيفي 1441 هـ

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جامعة الجوف تعلن آليات وضوابط التسجيل للفصل الصيفي 1441 هـ

جامعة الجوف تعلن آليات وضوابط التسجيل للفصل الصيفي 1441 هـ
http://almnatiq.net/?p=860805
المناطق_محمد الحسن

أعلنت جامعة الجوف ممثلة بعمادة القبول والتسجيل آليات وضوابط التسجيل في الفصل الصيفي للعام الجامعي 1441هـ لجميع طلبة الجامعة وفقاً للتالي:
1.تكون الدراسة في الفصل الصيفي إلكترونياً (عن بُعد) ويحق للجامعة عقد بعض أو جميع الاختبارات النهائية حضورياً في الحرم الجامعي في حال العودة للدراسة والعمل في مقرات الجامعة.
2.تحدد درجات تقييم المقررات في الفصلي الصيفي لتكون (80) درجة للأعمال الفصلية و (20) درجة للاختبار النهائي.
3.الإعلان عن توزيع الأعمال الفصلية لجميع الأسابيع في اليوم الأول للدراسة عن طريق البلاك بورد.
4.يتاح للطالب المتوقع تخرجه في الفصل الصيفي تسجيل (12) وحدة دراسية كحد أقصى و (10) وحدات دراسية لبقية الطلبة كحد أقصى.
5.يمكن للطلاب (الإضافة فقط) من الشعب المتاحة بعد حذف الشعب غير المكتملة النصاب وحتى تاريخ 7 – 10 -1441 هـ.
6.يحق للطالب الاعتذار عن دراسة مقررات الفصل الصيفي ويحدد ذلك في التقويم الدراسي للفصل الصيفي.
7.تطبق لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية من ناحية الغياب والحرمان والإنذارات وحساب المعدلات التراكمية وتقديرات المقررات.
8.يكون تقييم المقررات النهائي لجميع مقررات الفصل الصيفي في السنة الأولى المشتركة بنظام (ناجح / راسب) دون درجة ودون التأثير على معدل الطالب التراكمي.
9. يكون تخصيص طلبة السنة الأولى المشتركة بناء على النسبة الموزونة المعتمدة للتخصيص في الفصل الثاني.
10.الحد الأدنى لشعب التخصصات الإنسانية في الفصل الصيفي (15) طالباً من بينهم خريج واحد على الأقل، وللتخصصات الصحية والعلمية (10) طلبة من بينهم خريج واحد على الأقل، ويستثنى من هذا مقررات السنة الأولى المشتركة.
11.بالنسبة لمقررات متطلبات الجامعة يجب أن يسجل فيها (50) طالباً كحد أدنى لطرحها في الفصل الصيفي باستثناء المقررات التي فيها خريجين فيطبق عليها الحد الأدنى المحدد لبقية المقررات.
12.سيتاح التسجيل للفصل الصيفي بدءً من يوم الخميس الموافق 14 – 9 – 1441 هـ بناءًعلى دفعة الطالب عبر البوابة الإلكترونية:
•      يوم الخميس 14 – 9 – 1441 هـ الساعة الحادية عشر صباحاً دفعة 1436 هـ وما قبل.
•      يوم الجمعة 15 – 9 – 1441 هـ الساعة الحادية عشر صباحاً دفعة 1437 هـ وما قبل.
•      يوم السبت 16 – 9 – 1441 هـ الساعة الحادية عشر صباحاً دفعة 1438 هـ وما قبل.
•      يوم الأحد 17 – 9 – 1441 هـ الساعة الحادية عشر صباحاً دفعة 1439 هـ وما قبل.
•      يوم الاثنين 18 – 9 – 1441 هـ الساعة الحادية عشر صباحاً باقي الدفعات.
13.طريقة التسجيل:
1.    يكون التسجيل لطلاب الجامعة وطالبات من خلال البوابة الإلكترونية – خدمة (الحذف والإضافة) خارج المقر
2.    بعد الدخول على الخدمة اختيار المقر (مقر التعليم عن بُعد عبر نظام البلاك بورد.
3.    بعدها اختيار المقررات المراد تسجيلها وتثبيت التسجيل.

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