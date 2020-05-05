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وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 71 ألف حالة

وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 71 ألف حالة
http://almnatiq.net/?p=860810
المناطق_وكالات

تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد “COVID-19” في الولايات المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، 71 ألف حالة.

وسجلت في الولايات المتحدة، حتى مساء الثلاثاء، 1225063 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينها 71225 وفاة، ما يمثل 5.8% من حصيلة الحالات، و192177 شفاء، أي 15.7% من العدد الإجمالي للمصابين.

وبلغ معدل ارتفاع الإصابات اليوم، حتى الوقت الحالي، 12228 حالة، فيما ازداد عدد الوفيات بواقع 1304.

وتأتي من نصيب الولايات المتحدة 33.1% من العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم، و27.85 من حصيلة ضحايا المرض.

وتوقع معهد المقاييس والتقديرات الصحية بجامعة واشنطن الأمريكية، في تقرير نشره أمس الاثنين، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ستبلغ بحلول أغسطس المقبل 135 ألف حالة.

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