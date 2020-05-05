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مانشستر يونايتد يطالب جميع لاعبيه بالعودة إلى بريطانيا

مانشستر يونايتد يطالب جميع لاعبيه بالعودة إلى بريطانيا
http://almnatiq.net/?p=860815
المناطق_وكالات

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم طالب جميع لاعبيه المتواجدين خارج بريطانيا، بالعودة، وذلك رغم عدم الإعلان حتى الآن عن موعد عودة التدريبات، وذلك في ظل التوقف بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت شبكة “إي.إس.بي.إن” أن مصادر كشفت لها أن النادي طالب لاعبي الفريق الذين تواجدوا خلال الفترة الأخيرة خارج بريطانيا في ظل توقف الفعاليات الرياضية، بالعودة خلال هذا الأسبوع.

وأشارت إلى أنه لم يجر إبلاغ اللاعبين حتى الآن بموعد العودة إلى مركز تدريبات الفريق “كارينجتون” الذي أغلقت أبوابه منذ إيقاف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في 13 مارس الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن برونو فيرنانديز وفريد وفيكتور ليندلوف وسيرجيو روميرو كانوا من بين اللاعبين الذين حصلوا على إذن لمغادرة إنجلترا، بعد التشاور مع أولي جونار سولشاير المدير الفني للفريق، والجهاز الطبي بالنادي.

وأشار التقرير إلى أن فيرنانديز، المنضم من سبورتينج لشبونة في يناير، عاد بالفعل.

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