ترمب: سنعلن عن منشأ «كورونا» قريبًا

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حث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الصين اليوم الثلاثاء على التعامل بشفافية مع ما تعرفه عن منشأ فيروس «كورونا» الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية ثم تفشى في أنحاء العالم. وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال لشبكة (إيه.بي.سي) التلفزيونية يوم الأحد إن هناك «قدراً كافياً من الأدلة» على أن فيروس «كورونا» خرج من معمل صيني لكنه لم يرفض ما خلصت إليه أجهزة مخابرات أمريكية من أن الفيروس ليس من صنع الإنسان.

ورفض معهد ووهان لعلوم الفيروسات المدعوم من الدولة هذه المزاعم وهون مسؤولون أمريكيون آخرون من شأنها. ويعتقد أغلب الخبراء أن الفيروس نشأ في سوق لبيع الحيوانات في ووهان وانتقل من الحيوان إلى الإنسان.

وقال ترمب للصحافيين خارج البيت الأبيض لدى مغادرته في رحلة إلى أريزونا إن الولايات المتحدة ستصدر تقريرها الذي يعرض بالتفصيل لمنشأ الفيروس دون أن يحدد موعداً لذلك. وقال «سنصدر (تقريراً) حاسماً خلال فترة من الزمن».

وكان ترمب قد أشاد في بادئ الأمر باستجابة الصين للتفشي لكنه بعد ذلك ألقى عليها اللوم بشدة بشأن الفيروس.

وقال إنه لم يتحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. وأضاف ترمب «نريدهم أن يتّسموا بالشفافية. نريد أن نعرف ما حدث حتى لا يتكرر مجدداً».