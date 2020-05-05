اجتماع افتراضي للجنة أصدقاء المرضى بحفر الباطن 

اجتماع افتراضي للجنة أصدقاء المرضى بحفر الباطن 

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اجتماع افتراضي للجنة أصدقاء المرضى بحفر الباطن 

اجتماع افتراضي للجنة أصدقاء المرضى بحفر الباطن 
http://almnatiq.net/?p=860822
المناطق - فهد المريخي

عقد مساء أمس اجتماعاً افتراضياً للجنة أصدقاء المرضى بمحافظة حفر الباطن بعد الموافقة على إعادة تشكيلها من قبل معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة برئاسة مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن رئيس اللجنة ناصر بن راشد الصافي وبعضوية رفيدان بن الحميدي المطيري ، وأحمد بن عبد الله الشريع ، وعلي بن حسين الديحاني ، وعبد الله بن صالح المحيميد ، ومشعل بن عبد الله الشريع ، وسلمان بن حسن العقيل، وخالد بن محمد العبد الكريم ، وعبد  الله بن عوض الاسيمر ، وفهد بن عبد الرحمن المجاهد ، وطارق بن أحمد القحطاني ، وفايز بن مبارك الحربي ، وحماد بن غربي الشمري ، وابراهيم بن حميدي العنزي ، وأنور بن الشامي العنزي.

ورحب الصافي بالأعضاء ونقل لهم تحيات سمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود الرئيس الفخري للجنة مؤكدا على دور رجال الاعمال في خدمة المحافظة ودعم أعمال اللجنة فيما يخدم المريض ،وتم خلال الاجتماع استعراض نشاطات اللجنة المستقبلية التي تسعى لتحقيقها.

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