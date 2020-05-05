«المالية» تنظم الجلسة الثالثة من مبادرة «ديوانية المعرفة» تحت عنوان العمل عن بُعد

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تُنظم وزارة المالية ممثلة بمركز التواصل والمعرفة المالية يوم الأربعاء القادم ، الجلسة الثالثة “الافتراضية” من مبادرة “ديوانية المعرفة” تحت عنوان “العمل عن بُعد”، بمشاركة عدد من المسؤولين في القطاع الحكومي والخاص، والمتخصصين في القطاعين المالي والتقني.

وتناقش الجلسة التي ستكون تحت رعاية معالي رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية الأستاذ عبدالعزيز الفريح، ثلاثة محاور، الأول “مفاهيم العمل عن بُعد” ويشارك فيه معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الأستاذ هيثم العوهلي، ووكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان، ونائب رئيس شركة الاتصالات السعودية لقطاع الموارد البشرية المهندس أحمد الغامدي، ورئيس شركة مايكروسوفت العربية المهندس ثامر الحربي، فيما تحمل الجلسة الثانية عنوان “البنية التحتية وأمن المعلومات” ويشارك فيها نائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لقطاع الإستراتيجية والتخطيط الدكتور إبراهيم الفريح، ونائب رئيس برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) لقطاع التقنية المهندس خالد بن سحيم، والمدير العام لشركة سيسكو بالمملكة المهندس سلمان الفقيه.

وينتظر أن تتطرق الجلسة من خلال المحور الثالث إلى التجارب الناجحة لعدد من الجهات الحكومية خلال أزمة جائحة كورونا المستجد (كوفيد – 19)، ومنها وزارة الصحة ووزارة المالية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى بحث الفرص والتحديات.

وخلال فعاليات الجلسة سيقدم الخبير الدولي والمدير الأول للأبحاث لدى مؤسسة “جارتنر” للأبحاث بيل فينيرتي، عرضاً عن العمل عن بُعد في القطاع الحكومي يشار فيه إلى كيفية الاستجابة إلى التغيير والخطط المستقبلية لزيادة المرونة المؤسسية.

يُذكر أن “ديوانية المعرفة” تُعد إحدى مبادرات مركز التواصل والمعرفة المالية بوزارة المالية، وتستهدف قيادات المنظومة المالية وأيضاً المهتمين والمتخصصين من القطاع المالي والجهات الأخرى، من أجل تعزيز التواصل وتبادل الخبرات والشراكة المعرفية، ونشر الثقافة المالية وربطها بالتقدم التقني.

وأقيمت ديوانية المعرفة بجلستها الأولى تحت عنوان “تقنية سلسلة الكتل”، والثانية بعنوان “ميزانية 2020 وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة”.