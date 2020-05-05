سفارة المملكة في إسبانيا توجه رسالة للمواطنين الراغبين في العودة

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دعت سفارة المملكة في إسبانيا، اليوم الثلاثاء، المواطنين المتواجدين هناك الراغبين في العودة للمملكة للتواصل معها في أقرب فرصة ممكنة.

وقالت السفارة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنها تأمل من كافة المواطنين والمواطنات المتواجدين حاليا في إسبانيا، سواءً المسجلين على المنصة أو الذين فاتهم التسجيل في المنصة بعد انتهاء الموعد المحدد، التواصل مع قسم شؤون السعوديين في السفارة في اقرب فرصة ممكنة.

وجاءت دعوة السفارة للمواطنين في إسبانيا لترتيب عودتهم إلى أرض الوطن في ظل الظروف الحالية لأزمة كورونا المستجد “كوفيد 19”.