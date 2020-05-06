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صيدلية تخصصي بريدة تسلم 14 ألف دواء للمستفدين في منازلهم خلال اسبوعين

صيدلية تخصصي بريدة تسلم 14 ألف دواء للمستفدين في منازلهم خلال اسبوعين
http://almnatiq.net/?p=860833
المناطق_بريدة
تلقت ادارة الرعاية الصيدلية في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة خلال الأسبوعين الماضيين  2095 طلباً لصرف الأدوية كان منها 584 طلب من خارج مدينة بريدة و 1511 طلب من داخل المدينة، وقام القسم خلالها بصرف2787 وصفة ‏وكذلك تفعيل مبادرة توصيل الأدوية إلى المنازل ، حيث تمكن القسم من توصيل 13935 دواء لعدد منالمستفيدين بينما تم توصيل 140 دواء مركزي داخل وخارج مدينة بريدة في إطار حرص القسم على تقديم خدمات ذاتجودة عالية و تلبية احتياجات المستفيدين بأسرع وقت.
وقدم مدير ادارة الرعاية الصيدلية بالمستشفى الدكتور عبدالمجيد الحربي شكره لمنسوبي ‏جمعية السلام للإغاثةوالطوارئ وكذلك المتطوعين من صيادلة المستشفى وموظفي المراكز الصحية التابعة للمستشفى على جهودهم خلال توصيل الأدوية للمستفيدين ‏مقدراً الجهود التي قدمها هؤلاء خلال هذه الفترة لإيصال الأدوية والعمل على راحة المرضى والمراجعين
‏كما قدم الحربي الشكر لإدارة المستشفى على توفير كافة الإمكانيات و تسهيل تقديم هذه الخدمات للمرضى والوصوللرضاهم عبر المبادرات التي يقدمها القسم في ظل هذه الظروف الحالية.

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