صيدلية تخصصي بريدة تسلم 14 ألف دواء للمستفدين في منازلهم خلال اسبوعين

تلقت ادارة الرعاية الصيدلية في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة خلال الأسبوعين الماضيين 2095 طلباً لصرف الأدوية كان منها 584 طلب من خارج مدينة بريدة و 1511 طلب من داخل المدينة، وقام القسم خلالها بصرف2787 وصفة وكذلك تفعيل مبادرة توصيل الأدوية إلى المنازل ، حيث تمكن القسم من توصيل 13935 دواء لعدد منالمستفيدين بينما تم توصيل 140 دواء مركزي داخل وخارج مدينة بريدة في إطار حرص القسم على تقديم خدمات ذاتجودة عالية و تلبية احتياجات المستفيدين بأسرع وقت.
وقدم مدير ادارة الرعاية الصيدلية بالمستشفى الدكتور عبدالمجيد الحربي شكره لمنسوبي جمعية السلام للإغاثةوالطوارئ وكذلك المتطوعين من صيادلة المستشفى وموظفي المراكز الصحية التابعة للمستشفى على جهودهم خلال توصيل الأدوية للمستفيدين مقدراً الجهود التي قدمها هؤلاء خلال هذه الفترة لإيصال الأدوية والعمل على راحة المرضى والمراجعين
كما قدم الحربي الشكر لإدارة المستشفى على توفير كافة الإمكانيات و تسهيل تقديم هذه الخدمات للمرضى والوصوللرضاهم عبر المبادرات التي يقدمها القسم في ظل هذه الظروف الحالية.
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