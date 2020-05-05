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محافظ املج يكرم المتطوعين

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محافظ املج يكرم المتطوعين

محافظ املج يكرم المتطوعين
http://almnatiq.net/?p=860835
المناطق_فايز السميري
كرم محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي مساء اليوم فريقي عمل تطوعي يتبع احدهما لجمعية البر والخدمات الاجتماعية والاخر تابع للجنة التنمية الاجتماعية خلال عملهم في الميدان بجوائز عينيه مقدمة من مؤسسة العنود الخيرية من خلال جمعية سكن للتنمية الاسرية باملج.
 واوضح مدير العلاقات العامة بجمعية البر الخيرية محمود الزراع ان الفريق التطوعي الذي تم تكريمه صحي اغاثي يتكون من مجموعة من الشباب ذوي الخبرة يعملون باشراف جمعية البر وفق تعليمات وزارة الصحة لتفادي الاصابة بفيروس كورونا واضاف انهم يشاركون في توزيع وجبات افطار صائم ، لافتا الى ان هناك فريق تطوعي تقني آخر يعمل في منظومة العمل التطوعي الخيري لبر املج.
 من جهته اوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية مساعد الحبيشي ان الفريق التطوعي يعمل على ايصال السلال الغذائة للجاليات بالتعاون مع جمعية الرويضات ومشروع حفظ النعمة ووجبات افطار صائم مع مكتب الدعوة وتوعية الجاليات وكذلك خدمة المرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة واسر رجال الامن والممارسين الصحيين عن طريق توصيل مايتحتاجون اليه من مستلزمات طبية وغذائية خلال هذه الازمة.

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