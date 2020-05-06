أمانة الشرقية ترفع أكثر من 5400 طن نفايات، وتعقم وتطهر أكثر من 5400 موقع وتنفذ أكثر من 970 جولة رقابية خلال يوم

تواصل أمانة المنطقة الشرقية تكثيف جوالاتها الرقابية التفتيشية الميدانية، وكذلك حملات التعقيم والتطهير، والتي تأتي ضمن حرصها في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس ” كورونا ” المستجد (كوفيد-١٩) ، وكذلك تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية، في شهر رمضان المبارك

حيث نفذت الأمانة يوم أمس الاثنين 10/09/1441هـ، ٩٧٨ جولة منها ٢٦ جولة مشتركة مع مجموعة من الجهات ذات العلاقة، واشتملت الجولات على الكشف عن مجموعة من المخالفات والتي تمثلت في الكشف على مخالفات التكدس، حيث قدرت بـ ٢٠ مخالفة للتكدس في الأسواق المركزية ومخالفة واحدة في مساكن العمالة، بالإضافة إلى ٣٩ مخالفة في عدم التزام بعض المحلات بالتدابير الصحية الوقائية المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد -١٩ )، كما تم إصدار مخالفتين لمزاولة أنشطة من المحلات الغير مستثناة و ٤٢ مخالفة من الأنشطة المستثناة خلال فترة الحظر، كما اشتملت الجولات على إصدار شهادات صحية لعدد من المنشآت والتي قدرت بـ٣١ شهادة.

أما فيما يخص النظافة والاصحاح البيئي فقد رفت الأمانة٥٤٢٧ طن من النفايات، بمشاركة ٩٢١٧ فرد و ١٨٣٨ آلية ومعدة من معدات النظافة والإصحاح البيئي، وذلك من مخلفات المحلات والأسواق التجارية، بالإضافة إلى الأحياء والشوارع العامة، كما تم تطهير وتعقيم ٥٤٠٥ موقع من مختلف الأماكن، وإزالة ٣٨١١ متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، ومصادرة ١٢٤٨ كجم من المنتجات المخالفة والغير صالحة وتنظيف وتطهير ١٢٩٢موقعا في المحلات والأسواق التجارية، و تم استخدام ٢٢٧٧٥٣ لتر من المعقمات والمطهرات المستخدمة في عملية التطهير والتعقيم.

وأكدت أمانة المنطقة الشرقية على حرصها الدائم على سلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة من خلال تكثيف الحملات الرقابية المستمرة لتطبيق الأنظمة و عمل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتنوه الأمانة بأنه في وجود أي مخالفات أو عدم اتباع للأنظمة التواصل من خلال مركز ٩٤٠