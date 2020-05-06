كلية الطب بجامعة القصيم تطلق عيادتها الافتراضية المجتمعية بمختلف التخصصات

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أطلقت جامعة القصيم، مُمثلة بكلية الطب، بالتعاون مع المدينة الطبية، اليوم الثلاثاء الموافق 12/9/1441هـ، عيادتها الافتراضية المجتمعية، بمختلف التخصصات الطبية، تحت شعار «كلنا مسؤول في خدمة وصحة مجتمعنا».

وتأتي هذه المبادرة في إطار المسؤولية المجتمعية للجامعة التي توجه كافة إمكانياتها المادية والبشرية وكوادرها الطبية المتخصصة للمساهمة في تقديم خدماتها المجانية لأفراد المجتمع، خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمواجهة انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد.

من جهته، أوضح الدكتور عبدالحكيم المطيري المشرف على العيادات الافتراضية، رئيس وحدة خدمة المجتمع بكلية الطب، أنه في ظل جائحة كورونا أصبح من غير السهل الوصول لعدد كبير من أفراد المجتمع والذهاب إلى العيادات التخصصية، لذلك فقد تم إطلاق هذه العيادة الافتراضية في مختلف التخصصات الصحية، وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية وللتخفيف من معاناة المرضى في أوقات حظر التجوال من خلال تقديم الخدمة الصحية من استشارات طبية وتقديم العلاج لبعض الحالات التي لا تحتاج إلى الذهاب للمستشفيات، وكذلك صرف الأدوية من صيدلية المستشفى الجامعي لمنسوبي الجامعة ولغيرهم عن طريق البرامج المعتمدة من وزارة الصحة.