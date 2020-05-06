احدث الأخبار

كلية الطب بجامعة القصيم تطلق عيادتها الافتراضية المجتمعية بمختلف التخصصات
منطقة القصيم
 أمانة الشرقية ترفع أكثر من 5400 طن نفايات، وتعقم وتطهر أكثر من 5400 موقع وتنفذ أكثر من 970 جولة رقابية خلال يوم
المنطقة الشرقية
 اجتماع افتراضي للجنة أصدقاء المرضى بحفر الباطن 
المنطقة الشرقية
 محافظ املج يكرم المتطوعين
منطقة تبوك
 صيدلية تخصصي بريدة تسلم 14 ألف دواء للمستفدين في منازلهم خلال اسبوعين
أبرز المواد
 «المالية» تنظم الجلسة الثالثة من مبادرة «ديوانية المعرفة» تحت عنوان العمل عن بُعد
أبرز المواد
 اليابان تتجه نحو اعتماد عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا
أبرز المواد
 سفارة المملكة في إسبانيا توجه رسالة للمواطنين الراغبين في العودة
أبرز المواد
 البرق يزين سماء محافظة طريف شمال المملكة
أبرز المواد
 مانشستر يونايتد يطالب جميع لاعبيه بالعودة إلى بريطانيا
أبرز المواد
 ترمب: سنعلن عن منشأ «كورونا» قريبًا
أبرز المواد
 وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 71 ألف حالة
أبرز المواد
كلية الطب بجامعة القصيم تطلق عيادتها الافتراضية المجتمعية بمختلف التخصصات

كلية الطب بجامعة القصيم تطلق عيادتها الافتراضية المجتمعية بمختلف التخصصات

منطقة القصيم
أمانة الشرقية ترفع أكثر من 5400 طن نفايات، وتعقم وتطهر أكثر من 5400 موقع وتنفذ أكثر من 970 جولة رقابية خلال يوم

أمانة الشرقية ترفع أكثر من 5400 طن نفايات، وتعقم وتطهر أكثر من 5400 موقع وتنفذ أكثر من 970 جولة رقابية خلال يوم

المنطقة الشرقية
اجتماع افتراضي للجنة أصدقاء المرضى بحفر الباطن 

اجتماع افتراضي للجنة أصدقاء المرضى بحفر الباطن 

المنطقة الشرقية
محافظ املج يكرم المتطوعين

محافظ املج يكرم المتطوعين

منطقة تبوك

كلية الطب بجامعة القصيم تطلق عيادتها الافتراضية المجتمعية بمختلف التخصصات

كلية الطب بجامعة القصيم تطلق عيادتها الافتراضية المجتمعية بمختلف التخصصات
http://almnatiq.net/?p=860840
المناطق_بريدة

أطلقت جامعة القصيم، مُمثلة بكلية الطب، بالتعاون مع المدينة الطبية، اليوم الثلاثاء الموافق 12/9/1441هـ، عيادتها الافتراضية المجتمعية، بمختلف التخصصات الطبية، تحت شعار «كلنا مسؤول في خدمة وصحة مجتمعنا».

وتأتي هذه المبادرة في إطار المسؤولية المجتمعية للجامعة التي توجه كافة إمكانياتها المادية والبشرية وكوادرها الطبية المتخصصة للمساهمة في تقديم خدماتها المجانية لأفراد المجتمع، خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمواجهة انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد.

من جهته، أوضح الدكتور عبدالحكيم المطيري المشرف على العيادات الافتراضية، رئيس وحدة خدمة المجتمع بكلية الطب، أنه في ظل جائحة كورونا أصبح من غير السهل الوصول لعدد كبير من أفراد المجتمع والذهاب إلى العيادات التخصصية، لذلك فقد تم إطلاق هذه العيادة الافتراضية في مختلف التخصصات الصحية، وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية وللتخفيف من معاناة المرضى في أوقات حظر التجوال من خلال تقديم الخدمة الصحية من استشارات طبية وتقديم العلاج لبعض الحالات التي لا تحتاج إلى الذهاب للمستشفيات، وكذلك صرف الأدوية من صيدلية المستشفى الجامعي لمنسوبي الجامعة ولغيرهم عن طريق البرامج المعتمدة من وزارة الصحة.  

روابط ذات صلة

صيدلية تخصصي بريدة تسلم 14 ألف دواء للمستفدين في منازلهم خلال اسبوعين

صيدلية تخصصي بريدة تسلم 14 ألف دواء للمستفدين في منازلهم خلال اسبوعين
طلاب كلية الحاسب بجامعة القصيم يحققون مركزًا متقدمًا في مسابقة «تحدي الهوماثون»

طلاب كلية الحاسب بجامعة القصيم يحققون مركزًا متقدمًا في مسابقة «تحدي الهوماثون»
أمين منطقة القصيم يمنح رؤساء بلديات المنطقة (23) صلاحية جديدة

أمين منطقة القصيم يمنح رؤساء بلديات المنطقة (23) صلاحية جديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*