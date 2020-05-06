الخطوط القطرية لأطقم الضيافة : استعدوا للتسريح

المناطق - الرياض

تخطط الخطوط الجوية القطرية لخفض عدد كبير من الوظائف بسبب القيود على السفر الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وأبلغت أطقم الضيافة بأن يستعدوا لتسريحات، بحسب إخطار للشركة اطلعت عليه رويترز.

ولم يذكر الإخطار عدد الوظائف التي سيجري خفضها.

ولم يكن لدى متحدث باسم الخطوط القطرية تعقيب فوري عندما اتصلت به رويترز خارج ساعات العمل المعتادة اليوم الثلاثاء.