استطلاع لآراء المواطنين عن جائحة “كورونا”: تطبيق الإجراءات القانونية أمر ضروري ضد مروجي الشائعات

المناطق - الرياض

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام استطلاعاً لآراء المواطنين حول المعلومات والشائعات المتعلقة بفيروس “كورونا” في وسائل التواصل الاجتماعي، شارك فيه عينة عشوائية من المواطنين والمواطنات من مختلف مناطق المملكة بلغ عددهم ( 1213 )، مثلت نسبة الذكور ( 54 % ) والإناث ( 46 % )، وذلك خلال 24 ساعة عبر منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع المشاركين في الاستطلاع.

وعند سؤال المواطنين عن أهم القرارات المناسبة للحد من الشائعات رأى 35 % منهم ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات، و 28 % رأى أهمية توعية وثقيف المجتمع، واعتقد 20 % أن السرعة في الرد على الشائعات من الجهات الرسمية هو القرار الأنسب، ورأى 15% من المستطلعين أن الشفافية في نشر الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية هو القرار الصحيح.

وأوضحت نتائج الاستطلاع أن هناك مؤشر إيجابي حول دور المواطنين في الحد من الشائعات حيث أفاد 86 % أنهم يكتفون فقط بالاطلاع على الأخبار والمعلومات التي تصل إليهم دون نشرها، بينما 14 % ينشرون المحتوى الذي يصل إليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأظهرت نتائج الاستطلاع وجود مستوى مرتفع من الوعي لدى غالبية المواطنين حيث أوضح 73 % منهم أنهم يتحققون من صحة الأخبار والمعلومات التي تصل إليهم عن فيروس “كورونا” في وسائل التواصل الاجتماعي، بينما 13 % يتحققون من ذلك إلى حد ما، في المقابل 14 % لا يتحققون من صحة الأخبار والمعلومات أبداً.