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الحقيل: إستراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية ستُسهم في توفير فرص جديدة وبيئة استثمارية جاذبة

الحقيل: إستراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية ستُسهم في توفير فرص جديدة وبيئة استثمارية جاذبة

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الحقيل: إستراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية ستُسهم في توفير فرص جديدة وبيئة استثمارية جاذبة

الحقيل: إستراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية ستُسهم في توفير فرص جديدة وبيئة استثمارية جاذبة
http://almnatiq.net/?p=860878
المناطق - الرياض

رفع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على موافقة مجلس الوزراء اليوم، على إستراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية، إذ ستُسهم هذه الاستراتيجية – بمشيئة الله – في توفير فرص جديدة وبيئة استثمارية جاذبة لاستقطاب استثمارات رأسمالية نوعية في قطاع الإعلانات الخارجية داخل المدن.
جاء ذلك في تصريح لمعاليه اليوم، بعد موافقة مجلس الوزراء على إستراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية، التي تأتي ضمن مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية في برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.
وأوضح معالي الأستاذ الحقيل أن الإستراتيجية الجديدة راعت أن يكون هناك هوية إعلانية خاصة لكل مدينة تتناسب مع طبيعتها وهويتها العمرانية واقتصادياتها، إذ تقوم كل أمانة بإعداد مخطط إعلاني وخطة طرح واضحة للفرص الاستثمارية، كما مكّنت الإستراتيجية من التوسع في السماح بمختلف الوسائل الإعلانية داخل المدن، وعلى أن يكون هذا التوسع محكوماً بالمخطط الإعلاني للمدينة.
وتضمنت الإستراتيجية رفع الحد الأقصى لمدد العقود الاستثمارية للإعلانات الخارجية من 5 سنوات سابقاً لتصل حتى 10 سنوات بناءً على حجم المشروع، وتمكين نماذج استثمارية متعددة ومتنوعة للشراكة مع القطاع الخاص.
ويتوقع أن تُسهم الإستراتيجية الجديدة في رفع جمالية المدن وتحسين المشهد الحضري، وتمكين التحول الرقمي للوسائل الإعلانية كأحد مكونات المدن الذكية، والمساهمة في تحقيق الاستدامة المالية للمدن. ومن المخطط أن تبدأ الأمانات في تنفيذ الإستراتيجية بشكل تدريجي بدءاً من النصف الثاني من العام 2020م.

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