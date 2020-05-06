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مرض غامض جديد يظهر في نيجيريا .. والوفيات أكثر من 100 شخص

مرض غامض جديد يظهر في نيجيريا .. والوفيات أكثر من 100 شخص
http://almnatiq.net/?p=860880
المناطق - الرياض

أعلنت نيجيريا وفاة أكثر من 100 شخص، خلال 10 أيام، في محافظة جيغاوا، نتيجة مرض غامض.
وأعرب المسؤول الصحي في المحافظة، أبّا زكاري في تصريحات أدلى بها، عن قلقه إزاء هذا المرض، لافتًا إلى وصول وفد من منظمة الصحة العالمية، لبحث المرض الذي أدى لوفاة هؤلاء الأشخاص.
وشهدت محافظة كانوا النيجيرية الشهر الماضي وفاة 150 شخصًا تقريباً، خلال 3 أيام، بسبب ما قيل إنه مرض غامض.
وسجلت نيجيريا حتى الآن 2802 إصابة بكورونا، توفي منهم 93.

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