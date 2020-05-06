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رئيس مجلس علماء باكستان: برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين أسهم في رفع المعاناة عن كثير من المحتاجين

رئيس مجلس علماء باكستان: برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين أسهم في رفع المعاناة عن كثير من المحتاجين

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رئيس مجلس علماء باكستان: برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين أسهم في رفع المعاناة عن كثير من المحتاجين

رئيس مجلس علماء باكستان: برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين أسهم في رفع المعاناة عن كثير من المحتاجين
http://almnatiq.net/?p=860881
المناطق - الرياض

وصف رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر بن حافظ محمود الأشرفي برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بأنه أسهم في رفع المعاناة عن الكثير من المحتاجين خلال شهر رمضان .
وأعرب الأشرفي عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي ولي عهده ــ حفظهما الله ــ على دعمهما المستمر للشعب الباكستاني وللعالم الإسلامي وخدمة قضاياه.
وقال في تصريح له خلال مشاركته في توزيع السلال الرمضانية في مدينة لاهور على الجمعيات الخيرية والأسر في منازلهم بمختلف مدن وأقاليم باكستان :” إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين تمد يد الخير والعطاء لكل شعوب العالم, منوهاً بما تقدمه المملكة في دعم مشاريع تخدم الشعب الباكستاني منها تفطير الصائمين وتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور وتنفيذ البرامج التوعوية المختلفة”.
مما يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تواصل تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في 18 دولة حول العالم من خلال المراكز الإسلامية والثقافية والملحقيات الدينية وبالتنسيق مع سفارات المملكة والمراكز والجمعيات والمشيخات الإسلامية.

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