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الاتحاد الأردني لكرة القدم يقدم خطته لاستئناف التدريبات والأنشطة الرياضية

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الاتحاد الأردني لكرة القدم يقدم خطته لاستئناف التدريبات والأنشطة الرياضية

الاتحاد الأردني لكرة القدم يقدم خطته لاستئناف التدريبات والأنشطة الرياضية
http://almnatiq.net/?p=860900
المناطق - الرياض

تقدم اتحاد كرة القدم الأردني بخطة شاملة تتضمن خطوات استئناف النشاط الكروي، تبدأ من عودة العمل الإداري في مقر الاتحاد أواخر شهر مايو الجاري، مع بدء تدريبات أندية المحترفين، وصولاً إلى استئناف تدريبات الأندية كافة، وبمختلف الفئات نهاية يونيو.
وأوضح الاتحاد في بيان أصدره اليوم أن الخطة تتضمن الالتزام بكافة إجراءات السلامة والوقاية، مع تحديد إرشادات طبية صارمة، تعزز تباعد اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية خلال التدريبات.
وتطلع الاتحاد لاستئناف دوراته التدريبية وورش التحكيم منتصف يونيو، مع إعادة تجميع المنتخبات الوطنية بمختلف الفئات تدريجياً.
يذكر أن الاتحاد بدأ في وقت سابق عمله المشترك مع اللجنة الأولمبية ومختلف الاتحادات الرياضية، بهدف استئناف الأنشطة الرياضية في الأردن خلال الفترة القادمة، في حين ينتظر موافقة الجهات الرسمية على الخطة المقدمة لاستئناف أعمال وأنشطة كرة القدم.

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