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أمير جازان يشيد بجهود وزارة التعليم ودور تعليم صبيا خلال تعليق الدراسة ومواجهة جائحة كورونا ..

أمير جازان يشيد بجهود وزارة التعليم ودور تعليم صبيا خلال تعليق الدراسة ومواجهة جائحة كورونا ..
http://almnatiq.net/?p=860913
جازان - فضه عطيف:

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، مساء اليوم على تقرير مفصل عن سير العمل وإدارة العملية التعليمية والمدرسية والمساندة -عن بٌعد- بإدارة تعليم صبيا، كما استمع سموه خلال لقائه مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي لشرح عن إسهامات تعليم صبيا مع الإدارات ذات العلاقة والجهات الحكومية في المنطقة لنجاح خطط مواجهة فايروس كورونا وفق توجيهات سموه الكريم وتأكيد معالي وزير التعليم بتوفير كافة الإمكانات للجهات المسؤولة للتصدي لوباء كورونا، مشيدًا سموه بحرص القيادة الرشيدة على ضمان سلامة وصحة المجتمع بمكوناته كافة (مواطنين ومقيمين) وذلك عبر اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية كافة التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID19). .

وتضمن اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالجوانب التعليمية والمدرسية والخدمات المساندة، ونوه سمو أمير منطقة جازان بالدعم الكبير الذي يجده قطاع التعليم في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- ، وبالجهود المتميزة التي قدمتها وزارة التعليم بإدارة معالي وزير التعليم د.حمد آل الشيخ وجهود إدارة تعليم صبيا لإدارة العملية التعليمية خلال الفترة الماضية، والحس الوطني العالي من قبل الجميع من خلال قيامهم بأدوراهم ومسؤوليتهم تجاه وطنهم ومجتمعهم، وكل ما فيه دعم ومساندة لجهود القيادة الرشيدة لمكافحة هذه الجائحة العالمية، الأمر الذي ظهر واضحا فيما تم من تنسيق وتعاون متواصل بين جميع الجهات الحكومية في المنطقة.

من جهته ثمّن مدير التعليم لسمو أمير منطقة جازان استقباله وحرصه وتوجيهاته للعملية التعليمية ، مشيدًا بجهود سموه الكريم وسمو نائبه ، ومتابعتهم الحثيثة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية والإدارية في المنطقة.
حضر اللقاء مدير عام مكتب سمو أمير منطقة جازان تريحيب بن عماش بن حفيظ.

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