أمير جازان يبحث عبر -الاتصال المرئي- مع وكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء ومسؤولي الشركة احتياجات المنطقة من الخدمة الكهربائية

جازان - فضه عطيف:

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان عن بعد عبر – الاتصال المرئي- مساء اليوم, مع وكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء الدكتور نايف بن محمد العبادي

والرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء فهد بن حسين السديري ورئيس القطاع الجنوبي بالشركة عبدالرحمن السلولي

احتياجات المنطقة من الخدمة الكهربائية.

واستهل سمو أمير منطقة جازان الاجتماع بكلمة أكد فيها أهمية الاجتماع لبحث السبل الكفيلة بتوفير أفضل الخدمات في مجال الطاقة والكهرباء، راجياً العون والتوفيق للجميع.

ووجه سموه بأهمية مضاعفة الجهود وبذل كل ما من شأنه تقديم خدمات أفضل بما يلبي احتياجات الأهالي من الكهرباء التي تخدم المشروعات التنموية والمواقع الحيوية بالمنطقة.

وجرى خلال الاجتماع بحث الجهود والخدمات التي تقدمها وزارة الطاقة والمشروعات التي تنفذها بالمنطقة، والعمل على ضمان تقديم الخدمة الكهربائية للمواطن والمقيم والعمل على تلافي حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي، مع التوسع في تنفيذ المشروعات والخدمات وسبل تطويرها والخدمات التي تقدمها الوزارة لأبناء المنطقة والمقيمين بها, والأعمال والبرامج التي تنفذها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات, و تسريع إنجاز المشروعات المعتمدة والتي تحت التنفيذ وفق الخطط والبرامج العدة لذلك.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي ومدير كهرباء منطقة جازان المهندس يحي الغزواني.